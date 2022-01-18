"Я так замерз сегодня в школе": в Яремче родители учеников жалуются на холод в классах

"Я так замерз сегодня в школе": в Яремче родители учеников жалуются на холод в классах

Родители возмущены и уверяют: в классах всего 10°C тепла.

В городе Яремче Ивано-Франковской области некоторые местные жители в соцсетях жалуются на недостаточное отопление в школе. Родители учеников младших классов уверяют, что из-за холода в учебном заведении их дети отказываются посещать уроки.

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Соответствующее сообщение в сообществе "Яремче Онлайн" опубликовала Виолетта Соповник.

"Ребенок отказывается ходить из-за холода, сидят в куртках и все равно холодно. Как учиться в таких условиях? А впереди еще полтора месяца зимы", — написала женщина.

По ее словам, такая же ситуация с отоплением в учебном заведении была и до зимних каникул.

"Почти не было детей в классах именно по этой причине", — уверяет женщина.

скриншот/"Яремче Онлайн", Facebook

Тему отопления в комментариях подхватили и другие местные жители, также выразившие недовольство такой ситуацией в учебном заведении. Родители учеников утверждают, что, в частности, в классах Яремчанского лицея №1 только 10°C тепла.

скриншот/"Яремче Онлайн", Facebook

Сочувствую в первую очередь детишкам, родителям (потому что это гробят здоровье детей). Экономят на всем. Я в этой школе отучилась кучу лет назад, тоже с 5 по 11 класс. В эти периоды отсидела в курточке и болела раз 10 за весь учебный период.

По этой же причине я сегодня не пустил в школу малыша.

Сегодня шла за малой в школу и слышала, как мальчик говорил маме: "Я так замерз сегодня в школе".

О, стабильность. Постоянно так было.

Я поддерживаю родителей, рада что подняли этот вопрос, он очень болезненный. Температурный режим действительно не соответствует норме, я считаю, что с этим вопросом нужно родителям обращаться к власти города.

скриншот/"Яремче Онлайн", Facebook

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