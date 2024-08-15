"Я такого никогда не чувствовала": Харлан о том, как отказалась пожать руку россиянке и что пережила после

Ольга Харлан — легендарная саблистка, которая установила исторический рекорд в фехтовании, завоевав "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, вспомнила, как 27 июля 2023-го на старте личного турнира на чемпионате мира по фехтованию победила фехтовальщицу из России под нейтральным статусом и отказалась подать ей руку после поединка. Тогда украинская спортсменка ощутила волну поддержки от своего народа и поклонников со всего мира, а также угроз от россиян.

Об этом она рассказала в эксклюзивному интервью TSN.ua.

В 2023 году после того, как Харлан после победного поединка отказалась подавать руку своей сопернице из России, та более 50 минут просидела на дорожке, требуя дисквалификации украинки.

И Ольгу действительно сначала дисквалифицировали, а победу отдали россиянке.

Ольга Харлан вспомнила об этой провокации в интервью TSN.ua.

"Когда я тогда выходила на дорожку, я, конечно, осознавала все эти риски. Я понимала, что они (Международный олимпийский комитет, международные федерации — ред.) могут это сделать, но я надеялась, что они этого не сделают... Я также ожидала, что будет провокация", — сказала спортсменка.

Ольга Харлан согласилась с тем, что для привлечения внимания к тому, что она не пожала руку спортсменке из страны-агрессорки (в фехтовании это не просто жест, а завершение поединка, по правилам — ред), россияне спланируют эту акцию против нее.

"Они знали, что я не буду жать ей руку. Они знали, на что давить. Это было понятно. Они знали, как потом себя вести. Это было запланировано. Там не было даже какого-то намека на выигрыш: что она у меня выиграет, пойдет дальше и так далее... Это было для того, чтобы наказать", — сказала Харлан.

Но вместе с тем украинка получила невероятную поддержку болельщиков. После этой истории в ее Instagram добавилось 100 тысяч подписчиков.

"Это было что-то нереальное. Я такого никогда не чувствовала, даже когда выигрывала олимпийское золото", — поделилась Харлан.

Угрозы от россиян

Однако вместе с поддержкой Ольга Харлан столкнулась и с угрозами от россиян.

"В личные сообщения начали поступать множественные угрозы от россиян. На протяжении более трех недель. Мои личные данные (телефоны, прописку, паспортные данные и т.п.) "слили"... Но я воспринимала это все отстраненно, как часть происходящего в целом. Я больше переживала. за родителей", — поделилась Харлан. .

Напомним, что Международный олимпийский комитет призвал международные федерации к "чувствительности" во время соревнований между украинскими атлетами и "нейтральными" представителями из России и Беларуси. И Харлан вернули возможность соперничать и отобраться на Олимпиаду, а впоследствии правила были изменены и теперь от украинцев не требуют пожимать руки представителям стран-агрессоров.

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