"Я тебе дам 300 евро!": На Буковине отец выпускника облил преподавательницу фекалиями (видео)

"Я тебе дам 300 евро!": На Буковине отец выпускника облил преподавательницу фекалиями (видео)

Мужчина якобы выразил свою гражданскую позицию касательно вымогательства взяток в учебных заведениях.

В Черновицкой области вспыхнул скандал. Отец одного из выпускников медицинского вуза облил фекалиями преподавательницу якобы из-за поборов, пишут очевидцы.

Видео инцидента обнародовал местный телеграмм канал "ХЧ".

Как говорится в сообщении, инцидент произошел после празднования по случаю вручения дипломов.

"Это тебе за сына. Украла четыре года жизни его. Это тебе за сына, говно это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", — кричит мужчина.

К нам попало видео, судя по которому, отец одного из студентов выразил свою гражданскую позицию по отношению вымогательству взяток в учебных заведениях. Событие состоялось вчера на вручении дипломов в одном из медицинских ВУЗов в Черновицкой области. Опубликовано Alexey Holyk Суббота, 26 июня 2021 г.

Как сообщает molbuk.ua, впоследствии преподаватель, которую облил нечистотами мужчина, обратилась в полицию

"Открыли уголовное производство по статье 296, часть 2 — хулиганство", — рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.

Напомним, в Украине хотят бороться с "купленными дипломами и диссертациями": Раде рекомендуют принять законопроект.





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