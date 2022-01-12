"Я тебе эту соску сейчас в ж**пу засуну": в самолете из Египта украинка обложила матом пассажира, дымящегося электронной сигаретой (видео)

"Я тебе эту соску сейчас в ж**пу засуну": в самолете из Египта украинка обложила матом пассажира, дымящегося электронной сигаретой (видео)

Мужчина, несмотря на возмущение других пассажиров, не реагировал на замечания.

В самолете из Египта, который направлялся в Украину и должен был приземлиться в Харькове, один из пассажиров достал электронную сигарету и принялся ее курить. На замечания персонала самолета мужчина не реагировал.

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Видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как нетрезвый мужчина дымит вайпом в салон, не обращая внимания на окружающих. Одна из женщин не выдержала и вскипела. Она сделала замечание, что в салоне дети, и для большего понимания ее гнева, уложила курильщика трехэтажной конструкцией с использованием табуированной лексики.

"Ты, мужик, б**дь. Хватит курить, я тебе эту соску в ср*ку засуну. Понял. Здесь дети находятся. П***с. Отморозок. Нажрался, сиди спокойно", — выразила свое недовольство женщина.

Мужчина на "словесную" критику отреагировал спокойно, возмутился, что женщина использует мат и продолжил поднимать сигаретную пыль в салон самолета.

В Сети пользователи возмутились поведением мужчины и смутились высказываниями женщины:

Ту же дети.

Одна матерится при детях, другой – курит, классика жанра.

Женщина боевая.

Спорная ситуация, но замечания так не делаются.

Кажется, мужчина живет ради себя и ему чихать на всех.

Муж залип, переваривая культурную речь, особенно порадовала фраза о детях.

Женщина может и психованая, но мужчиной я его назвать не могу.

Разве нельзя пойти в туалет и там покурить тихонько.

В самолете из Египта в Украину пассажир закурил в салоне

Напомним, что парламент приравнял электронные сигареты к табачным. Продавать их детям до 18 лет теперь запрещено.

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