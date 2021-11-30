"Я тебя найду и пристрелю": мужчина в Сети рассылал правоохранителям Харькова сообщение с угрозами

"Я тебя найду и пристрелю": мужчина в Сети рассылал правоохранителям Харькова сообщение с угрозами

Мужчину задержали правоохранители.

Правоохранители Харьковской области установили личность мужчины, который "специализировался" на рассылке им угроз . Анонима задержали.

Также читайте Не дадим себя запугать угрозами: в ЕС ответили на заявление Лукашенко о перекрытии газа Европе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Так, правоохранители Харьковщины получали смс-сообщения с угрозами.

"Я тебя найду и пристрелю на х**", – такие фразы содержатся в текстах сообщений.

Внутренняя безопасность Нацполиции совместно со следователями полиции разоблачила злоумышленника. Им оказался 48-летний житель одного из городов Киевской области.

По месту жительства мужчины правоохранители провели санкционированный обыск. Обнаружен и удален мобильный телефон злоумышленника, "черновые" записи с именами "фейковых" аккаунтов и паролями доступа.

"В истории переписки мужчины сохранились вышеупомянутые смс-сообщения сотрудникам полиции и госслужащим, но объяснить цель своих поступков он не смог. Окончательная правовая квалификация действиям разоблаченного лица будет предоставлена впоследствии", — отметили в полиции.

По этому факту следователи ГУНП Харьковщины внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Теребовлянской ТГ Тернопольской области 30-летний мужчина шантажировал 16-летнюю девушку и отправил ее друзьям интимные фото.

Читайте также: