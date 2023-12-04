"Я тебя сейчас в**бу": в Хмельницком новый конфликт ТЦК с прохожим – что говорят в военкомате

В Хмельницком работники ТЦК угрожали мужчине, которого остановили для проверки документов, за то, что он снимал действия военных на видео.

Ответный ролик появился в Сети.

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На кадрах видно, как один из работников военкомата требует, чтобы его не снимали и пытается забрать телефон у мужчины. При этом работник ТЦК нецензурно обижал гражданина.

"Что ты боишься. Не п*зди. Чего ты снимаешь на видео. Я тебя еще у*бу сейчас. Ты сейчас здесь получишь п*зды и ляжешь здесь. Потому что ты — д*бил. Кто ты такой, что имеешь право снимать. В чем я стою? Или ты в глаза е**шься", – эмоционально говорил работник ТЦК в ответ на объяснение гражданина, что он имеет право фиксировать на видео действия военных.

Затем военком спросил, где работает гражданин, и заявил "Будешь в армии служить, а не в IT-компании. Будешь оператором БПЛА".

"Я тебя сейчас у*бу": в Хмельницком – новый скандал с сотрудниками ТЦК

Реакция Хмельницкого ТЦК

Хмельницкий областной ТЦК и СП назначил служебную проверку по поводу возможных противоправных действий своих подчиненных.

"В Сети Интернет распространяется видео о возникновении конфликтной ситуации между гражданским мужчиной и гражданином в военной форме. Командование Хмельницкого ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", – говорится в сообщении.

Отметим, что это далеко не первый случай произвола работников ТЦК в Хмельницкой области.

В прошлом месяце в Хмельницкой области работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат. В ТЦК заверили, что со стороны военнослужащих тогда не было совершено никаких противоправных действий.

А в июле 2023 года по Сети тоже распространилось видео, на котором работники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине.

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