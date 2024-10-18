"Я тебя туда не посылал": подполковник ГУР рассказал, как гражданские относятся к ветеранам

У нашего населения в основном отсутствует даже минимальное уважение к человеку, который воевал, отметил подполковник ГУР Андрей Савенко.

Ветераны уже сейчас ощущают проявления классического "я тебя туда не посылал". Через несколько лет участники боевых действий будут слышать это очень часто. Потому что у нашего населения в большинстве своем отсутствует даже минимальное уважение к воевавшему человеку.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил подполковник ГУР Андрей Савенко, отвечая на вопрос, существует ли в нашем обществе пропасть между гражданскими и военными и как с ней работать.

"Конечно, есть разные ветераны, которые ведут себя не очень адекватно. Они нуждаются в психологической поддержке и реабилитации. Однако когда прохожие убегают от мужчины в форме, это просто ужас. Информационная работа рашистов для нашего раскола очень мощная. Есть куча случаев излишней жестокости со стороны представителей" ТЦК, но образ человека в пикселе должен вызывать отнюдь не страх", – говорит он.

Андрей Савенко отмечает, что к людям, которые рисковали своей жизнью ради спокойной жизни в тылу, должно быть нормальное отношение: их можно пропустить в очереди, их стоит просто поблагодарить.

"Общество должно адаптироваться под нужды ветеранов, которые побывали в аду и желают вернуться к полноценной жизни в мирной Украине", – подытожил он.

Напомним, психологи предупреждают о возможном всплеске стрессовых расстройств после войны.

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