"Я тебя туда не посылал": в Винницкой области маршрутчик избил атошника (видео)

"Я тебя туда не посылал": в Винницкой области маршрутчик избил атошника (видео)

Водитель маршрутки набросился на бойца с кулаками из-за удостоверения.

В Винницкой области произошел конфликт между водителем маршрутки и бойцом АТО, который намеревался воспользоваться своим законным правом льготного проезда по удостоверению УБД.

Об этом сообщает "Реал".

По словам очевидцев, водитель вскипел после того, как участник АТО предъявил удостоверение и зашел в салон маршрутки. Маршрутчик потребовал, чтобы он вышел, мужчина отказался.

Водитель вытащил бойца из салона, повалил на землю и бил ногами, пока его не оттащили другие пассажиры.

Пострадавшим оказался председатель районного союза участников АТО и ветеранов других боевых действий Николай Стельмащук.

Очевидцы вызвали полицию и скорую. Избитого атошника доставили в больницу. Его побратимы нашли маршрутчика-обидчика и привезли его в больницу, где тот на коленях просил прощения у своей жертвы. Николай Стельмащук не простил.

Напомним, что в Одесской области на сессии городского совета Подольская вспыхнул скандал из-за выделение 2 га земли бойцам АТО. Один из депутатов возмутился этим и обратился к собравшимся, чтобы прекратили выделять землю участникам войны на востоке Украины.

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