"Я тебя туда не посылала": россиянка не захотела забрать своего мужа-оккупанта из войны в Украине

Женщина не захотела собрать справки, которые могли бы освободить ее мужа от службы и вернуть обратно в РФ.

Российский военный Виталий, находящийся на оккупированной части Херсонской области, попросил жену собрать документы, которые позволят ему сбежать из войны в Украине домой. Впрочем, женщина возмутилась его просьбой и отказалась ему помочь.

Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на перехваченный разговор оккупанта.

Оккупант попросил жену написать в прокуратуру и северный флот, или съездить в Мурманск для того, чтобы собрать документы, подтверждающие, что у него есть полуинвалидность с диагнозом артрит 3-й степени.

"Супруга возмущенно отказалась помочь мужу в этом вопросе, аргументируя, что "она не отправляла его на войну в Украину". Спросила, почему командование не может запросить документы. На что Виталий ответил, что на фронте командованию пофиг проблемы солдат: "умер – списали, убили – списали, заболел – пофиг", — говорится в сообщении.

Россиянин пожаловался жене, что уже обращался в командование с просьбой написать запрос относительно необходимых ему документов, но ему отказали, потому что "кончилась бумага".

Напомним, ранее в СБУ отметили, что украинские защитники устраивают такой ад оккупантам, что те мечтают сбежать из Украины скорее на войну в Сирию. Об этом свидетельствует телефонный разговор российского десантника с супругой.

Читайте также: