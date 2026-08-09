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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Я тебя забъю и убью": в Черкасской области мужчину обвиняют в жестокости к собаке

Мужчину будут судить за жестокое обращение с животными Черкасской области.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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"Я тебя забъю и убью": в Черкасской области мужчину обвиняют в жестокости к собаке

© pexels.com

В Черкасской области мужчину обвиняют в жестоком обращении с собакой. Инцидент произошел в селе Родниковка Уманского района, где очевидцы зафиксировали конфликт на видео.

Кадры обнародовали в Instagram.

По словам свидетелей, событие произошло 30 июля. Мужчина приехал на автомобиле, после чего взял большую палку и начал угрожать испуганному животному.

На обнародованных кадрах видно, как несколько девушек пытаются защитить собаку. Они предупреждают мужчину, что вызовут полицию.

В то же время сам участник конфликта заявлял, что пес якобы укусил ребенка. На видео также слышны угрозы в адрес животного.

Обстоятельства инцидента и возможная правовая оценка действий мужчины нуждаются в уточнении правоохранителями.

Ранее в Киеве 37-летнему мужчине сообщили о подозрении в жестоком обращении с собакой, что привело к гибели животного. По данным следствия, он оставил французского бульдога по имени Рафик на закрытом балконе в жаркий день без воды, еды и возможности укрыться от солнца. Соседи также рассказали правоохранителям, что мужчина раньше якобы неправильно обращался с собакой. За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, владельцу грозит до трех лет лишения свободы.

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