"Я то, что тебя призывает!": в Киеве сотрудник СБУ угрожал парковщику, который оформлял штраф (видео)

Журналист Евгений Плинский утверждает, что в кадрах фигурирует сотрудник СБУ Сергей Сахарчук.

В Киеве сотрудник СБУ угрожал парковщику, который оформлял штраф. Раздавались обещания о мобилизации.

Об этом сообщает Bankova Mail.

В Киеве сотрудник СБУ угрожал парковщику, который оформлял штраф

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Как следует из обнародованных кадров, парковщик выписывал штраф Сахарчуку. Впрочем, последний сразу начал угрожать мобилизацией.

"Я думаю, что я тебя призову, б**ть, еб**на", — выдал мужчина.

Более того, он начал протягивать руки к парковщику и пытаться вырвать из его рук телефон. Парковщик поинтересовался, кто такой этот мужчина, позволяющий себе такое поведение.

"Дядя, я то, что тебя призывает", — заявил он.

Спутница Сухарчука

Спутница Сахарчука начала интересоваться, выписал ли на все машины парковщик штраф. Разъяренный мужчина продолжил задевать парковщика. Его попросили убрать руки и сначала представиться.

"Иди сюда, на**й, есть еще", — завершил сотрудник СБУ.

Сотрудник СБУ Сахарчук протягивает руки к парковщику

Ранее в Житомирской области во время семейного конфликта мужчина облил себя бензином и угрожал сжечь себя и дом. Он также стрелял в прибывших по вызову правоохранителей.

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