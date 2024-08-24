"Я убежден, что война скоро закончится": президент Польши Дуда в Киеве

Дуда также подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину по пути в ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Киеве во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины. Он отметил, что поляки с первых дней полномасштабной войны России поддерживают Украину и выразил надежду, что война скоро закончится победой украинцев.

Об этом он сказал 24 августа в Киеве.

Президент Дуда подчеркнул, что Польша с первых дней поддерживает Украину, которая защищается от российских оккупантов.

"Я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из тьмы войны на руинах начнет коваться новый мир. Сегодня об этом мало кто помнит, но когда Европа поднималась из руин, вызванных немецким и советским тоталитаризмом, начался процесс создания сообщества государств континента", - сказал он, имея в виду ЕС.

Анджей Дуда подчеркнул, что у Польши и Украины есть общая история и общие ценности.

"Мы всегда поддерживали ваши прозападные стремления. Поляки поддерживать украинцев во время Оранжевой революции и Евромайдана", - сказал Дуда.

Президент Польши также подтвердил, что его страна поддержит Украину на пути к вступлению в ЕС.

"Помните, что Польша вас будет поддерживать и не оставит один-на-один на пути к европейскому сообществу. Место независимой Украины в Европе", - сказал польский лидер.

Напомним, на День Независимости в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда.

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