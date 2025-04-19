"Я услышал имя брата в автобусе": невероятно трогательная история обмена украинских военных

Братья Артем и Илья Лихожоны — воины морской пехоты, встретившиеся после длительного пребывания в плену / © ТСН

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Среди 277 украинских военных, вернувшихся 19 апреля из российского плена, оказались двое родных братьев — Артем и Илья Лихожоны. Они оба служили в 501 отдельном батальоне морской пехоты.

Об этом рассказала журналистка ТСН.ua Наталья Нагорная, которая пообщалась с братьями сразу после обмена.

«Это когда увиделись впервые? — В офисе, буквально. Сразу после обмена», — вспоминают военные.

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По словам Артема, он узнал об участии брата в обмене случайно:

«Уже в автобусе, когда называли списки, я услышал, что проверяют мою фамилию, и кто-то сказал: „Не Артем, а Илья здесь“. И тогда я понял, что мой брат тоже здесь».

Момент встречи был настолько неожиданным, что даже трудно вспомнить, кто кого первым увидел.

«Кто вас дома ждет? — Мама», — ответили ребята.

Едва сдерживая эмоции братья ответили, что еще не звонили ей.

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Напомним, по возвращении из плена один из военных, впервые позвонил домой после трех лет в плену. Его слова тронули всю страну.