"Я устал от всего русского": Гороховский сделал заявление после громкого скандала

Олег Гороховский / © Finance.ua

Реклама

Соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский опубликовал официальное заявление по поводу недавнего инцидента с обнародованием фото клиентки, которое он обвинил в пророссийских взглядах. Банкир объяснил свой поступок эмоциональной усталостью от войны и заверил в безопасности персональных данных пользователей.

Об этом Олег Гороховский заявил в соцсетях.

Причины реакции и изменение позиции

Гороховский отметил, что появление российского триколора в системе банка вызвало у него мгновенную негативную реакцию. Он подчеркнул, что действовал импульсивно, не обдумав последствия своего шага.

Реклама

«После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел знамя и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с Россией. Мое отношение к этому флагу не изменилось. Отношение к поступку — да», — заявил соучредитель банка.

О безопасности данных банка

Особое внимание в заявлении он уделил защите информации клиентов. Гороховский подчеркнул, что Monobank остается одной из главных целей российских кибератак в финансовом секторе. Однако за все время полномасштабной войны никаких утечек данных не зафиксировано. Приоритетом учреждения остается сохранение банковской тайны и конфиденциальности.

«Выводы сделаны. При возникновении подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам. Кто разочаровался — извините. Буду лучше фильтровать свои мысли и не забывать свою ответственность», — подытожил Гороховский.

Что известно о скандале вокруг сообщения Гороховского в Threads

Monobank заблокировал счет клиентки, которая проходила видеоверификацию на фоне русского флага. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Он опубликовал сообщение с фото клиентки во время видеоверификации.

Реклама

Впоследствии оказалось, что этой клиенткой Карина Кольб. Она отреагировала на инцидент и заявила, что ее несправедливо обвинили в пророссийских взглядах. Клиентка Monobank сообщила о безосновательном гейте из-за ошибки с флагом, который оказался словенским, а не русским.

Также Национальный банк Украины приступил к проверке действий соучредителя проекта Monobank Олега Гороховского по обнародованию данных клиентки.

ТСН.ua разыскал эту девушку и пообщался с ней и узнал новые факты о ее семье и жизни.