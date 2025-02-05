"Я устал ожидать предложений": Зеленский пригрозил кадровыми решениями – детали

Украинский глава Владимир Зеленский заявил о подготовке новых вопросов финансовой устойчивости государства. В частности, речь идет о ценах на лекарства.

Об этом президент сказал во время вечернего обращения 5 февраля.

"Нужно поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи, всех наших граждан. Во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства. То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что ценовая политика – ответственность правительства, в том числе министра здравоохранения, а также Антимонопольного комитета.

"Сегодня провел с ними совещание, и я устал ждать соответствующих предложений. Времени немного. Все, что нужно сделать, вполне понятно. Нужны конкретные шаги, конкретные решения, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья наших людей. Если решений для доступности лекарства не будет, будут кадровые решения", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин объяснил причины роста цен на продукты в Украине. По его словам, это не предел.

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