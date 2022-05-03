"Я уверен в каждом — от солдата к генералу": генерал-лейтенант Сергей Наев о героизме украинских защитников

"Я уверен в каждом — от солдата к генералу": генерал-лейтенант Сергей Наев о героизме украинских защитников

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев с рабочей поездкой посетил подразделения, защищающие позиции на территории Луганской и Донецкой областей.

По его словам, сейчас в Донбассе ВСУ героически сдерживают атаки российских оккупантов. Обстановка сложная, но контролируется Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью, которое записала пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

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"Противник каждый день пытается штурмовать наши оборонные рубежи батальонными тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными и ракетными ударами, огнем реактивных систем залпового огня, артиллерийским огнем всех калибров и минометами", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также командующий силами обороны отметил героизм и профессионализм украинских воинов.

"Во время пребывания в районах Донецкой и Луганской областей я убедился в многочисленных подвигах наших военнослужащих. Их ратная служба очень тяжела и связана с прямой опасностью для собственной жизни и здоровья. Но я уверен в каждом от солдата до генерала, которые на своем месте выполняют задачи по сдерживанию вражеской агрессии", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он добавил, что герои – все солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад, которые сдерживают наступление врага и отражают атаки.

"Соответствующая работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях длится ежедневно. Обстановка сложная, но контролируется Вооруженными Силами Украины. Мы выполняем то, что принадлежит", — подытожил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, что потери российских оккупантов в Украине перевалили за 24 тысячи человек. По состоянию на 3 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,2 тысяч человек. Данные уточняются.

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