"Я уверена, что обвиняемый сбежит": жена погибшего о массовом расстреле АТОвцев на Житомирщине

В самом громком деле о массовом убийстве АТОвцев, прогремевшего на всю страну до масштабного вторжения российских войск, появились новые подробности.

В конце мая 2020 года в селе Новоселица Житомирской области во время рыбалки были убиты семь мужчин, одному удалось спастись. По подозрению в совершении этого массового убийства правоохранители задержали 59-летнего местного жителя, выходца из России, Анатолия Захаренко.

Как стало известно сейчас, несмотря на то, что рассмотрение дела длится полтора года, сторона потерпевших предполагает, что вынесение приговора значительно затягивается.

О новых подробностях дела узнавал специальный корреспондент ТСН.ua.

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Обвиняемого в расстреле 7 АТОвцев отпустили домой

“Сейчас Анатолий Захаренко находится под домашним арестом (с конца июля, – ред.) из-за состояния здоровья. На последнем заседании он выступал лежа. На этот день исследованы только документы обвинения, не допрошен еще один эксперт. Кроме того, у нас есть вопросы к следствию, до того, как он был проведен, было найдено много нестыковок. Захаренко сожалеет, что такое случилось. Но подчеркиваю, что есть информация о том, что не он произвел первый выстрел”, – отметил адвокат подозреваемого Андрей Цыганков.

В свою очередь, родные расстрелянных говорят, что существует высокий риск того, что обвиняемый, находясь под домашним арестом, может скрыться.

“У меня есть 100% уверенность, что он сбежит. Это его основная цель. Захаренко не надеется на оправдательный приговор. Приговор оттягивается, хотя мы считали, что он будет до нового года (2022 – ред.). Практически каждый раз все срывалось, каждые два месяца рассматривалась мера пресечения, но в то же время устраивался цирк с вызовом скорой. То есть той стороной была выбрана такая стратегия. Прокурор и адвокат потерпевших заявили о желании переходить к дебатам и приговору, так как допрос эксперта фактически невозможен из-за того, что заседания по сути срываются стороной защиты обвиняемого”, — рассказала нам жена одного из погибших Инна Вульчин.

Фото предоставлено Инной Вульчин — женой одного из погибших

Она также добавила, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, тоже повлияла на ход дела.

“Потом было заявлено, что у Захаренко поясница болит, потом что-то другое. Таким образом, суд дожали, и тот отправил его под домашний арест”, — отметила Вульчин.

Родственники погибших возмущаются

По ее словам, то, что Захаренко вышел из СИЗО, и у нее, и у других родственников погибших вызвало негодование.

“Даже не подберу слова. Не ожидали, что его, обвиняемого в столь тяжком преступлении, могут отправить под домашний арест. Следующее заседание запланировано на 8 августа, но будет ли там Захаренко, или он уже сбежал – неизвестно. Кстати, в суде Захаренко ни разу не сказал, что он сожалеет о случившемся. Кроме того, защита обвиняемого просила суд отправить Захаренко воевать, но когда не получилось, то обвиняемому снова стало плохо настолько, что невозможно было проводить заседание. То есть они хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы Захаренко вышел из СИЗО”, — резюмирует Инна.

Как мы выяснили, в Новоселице по состоянию на вечер 2 августа местные жители говорят, что Захаренко не скрылся.

"Насколько мне известно, он не убежал, а праздновал крепкими напитками то, что суд очень неожиданно для всех отпустил его", — рассказал один из жителей, который живет недалеко от Захаренко.

Напомним, что подозреваемому Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.

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