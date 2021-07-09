"Я увидела залитое кровью лицо сына": в Днепре в аквапарке травмировался 9-летний мальчик

С травмой головы мальчика госпитализировали в больницу.

В Днепре в аквапарке травмировался 9-летний мальчик. Ему на голову в воде упал другой ребенок.

Об этом рассказывает мама пострадавшего ребенка Анастасия Кулакова.

Инцидент произошел вчера, 8 июля, в аквапарке на жилмассиве "Победа". Мама мальчика рассказывает, что травму ребенок получил почти сразу, как зашел в воду.

"Я не успела даже переодеться. Тимофей успел 1 раз съехать с водяной горки. Он съезжал в бассейн, а в это время другой мальчик перелезал через забор бассейна, не удержался и упал Тимофею на голову. Все это происходило у поста девушки-инструктора", — рассказала женщина.

По ее словам, она сразу стала требовать от заведения оказать медицинскую помощь ее сыну.

"Администратор растерянно, но быстро повела его в медпункт. Так, повела, с разбитой головой и подозрением на ЧМТ. Скорая ехала почти 40 минут. Тимофея рвало на пол медпункта. Компенсации не предлагали, потому что" вы сами виноваты ". И мне было предложено "следить за своим сыном" .Так я и смотрела. И я сразу увидела залитое кровью лицо Тимоше, и вывела его из бассейна", — говорит женщина.

Анастасия Кулакова сообщила, что ее сына госпитализировали в детскую нейрохирургию областной детской больницы на Космической. Рану на голове зашили, сделали рентген, анализы. Также у мальчика обнаружили ушиб ключицы и сотрясение мозга.

После того, как женщина опубликовала пост о том, что случилось с ее сыном в аквапарке, с ней же связалась администрация заведения и предложила возместить чеки за лечение, в случае их наличия, выписки из больницы и рецепты.

Напомним, что в Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током.

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