"Я уже не Паша "Мерседес", а Тесла": митрополит Лебедь пожаловался на электронный браслет — видео

На днях суд продолжил меру пресечения для митрополита Павла Лебедя.

Соломенский суд города Киева 30 июня продлил меру пресечения для экс-наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев.

В Сети появилось видео, как во время судебного заседания митрополит Павел в очередной раз пожаловался, что он должен носить электронный браслет на ноге и назвал себя "Теслой".

Лебедь заявил, что из-за журналистов вынужден сидеть на "подзарядке" с электронным браслетом.

"Я уже не Паша "Мерседес", я уже "Тесла", благодаря вам", – заявил митрополит.

Напомним, митрополит УПЦ Московского патриархата Павл Лебедь подозревается в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании российского нападения на Украину. Соломенский суд Киева продлил ему меру пресечения – Лебедь будет находиться под домашним арестом.

Теперь не "Мерседес", а "Тесла": митрополит Лебедь пожаловался из-за электронного браслета

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