"Я в шоке": украинка вернулась домой после четырех лет эмиграции и честно рассказала, как ее встретили

Блогерша с ником young.spp / © скриншот с видео

После четырех лет жизни за границей украинка отважилась на возвращение домой. Девушка опасалась враждебной атмосферы, однако реальность превзошла все ее ожидания.

Своей историей девушка с ником young.spp поделилась в TikTok.

«Я вернулась и я в шоке»

«Я вернулась в Украину через четыре года эмиграции и я в шоке. В украинском коммюните за границей есть такое мнение, что никто нас здесь не ждет, никто нас здесь не хочет видеть, что к нам будет какое-то придирчивое мнение, что мы сидели все эти годы за границей и вот приехали, привалили, вернулись. И оказалось, что это миф», — заявила автор видео.

Девушка говорит, что когда часто гуляет со своей собачкой, то рассказывает людям, что вернулась в Украину.

«И все меня приветствуют, обнимают, радуются, говорят: „О**енно, круто, молодец. Мы рады, что люди возвращаются“. Ну я и думаю, что это люди, какие-то мне знакомые или просто на хорошеньких попадаю. Потом я записываю видео о том, что вернулась в Украину, и ожидаю, что там будет 50 на 50, что будет много негативных комментариев. 100 процентов положительных! Я просто хочу донести до людей, которые думают, что вас отсюда будут выгонять, меня еще ни один человек не выгнал», — резюмировала украинка.

Реакция пользователей Сети

В комментариях украинцы подтвердили слова автора видео, тепло отреагировав на эту тему:

«Наши люди, которые едут из-за границы, у меня ассоциируются с ласточками, которые возвращаются домой».

«Мне вообще сложно представить логическую цепочку, которая бы привела к осуждению такого решения. Поздравляем дома».

«Человек вернулся домой, почему здесь должен быть негатив».

«Больно, когда едут, но радостно, когда возвращаются».

«Я очень хочу, чтобы все вернулись домой».

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028, однако обновленная Директива может стать выборочной. Среди возможных ограничений — отказ в статусе мужчинам мобилизационного возраста, жителям относительно безопасных западных регионов Украины и лицам, которые прибудут после установленной даты. Окончательное решение о новых правилах ожидается в конце мая.

