"Я в шоке": украинка вернулась домой после четырех лет эмиграции и честно рассказала, как ее встретили

Блогерша опровергла популярный миф о «гейте» к тем, кто уехал, и рассказала, как на самом деле реагируют украинцы на возвращение соотечественников из-за границы.

Светлана Несчетная
Блогерша с ником young.spp

Блогерша с ником young.spp

После четырех лет жизни за границей украинка отважилась на возвращение домой. Девушка опасалась враждебной атмосферы, однако реальность превзошла все ее ожидания.

Своей историей девушка с ником young.spp поделилась в TikTok.

«Я вернулась и я в шоке»

«Я вернулась в Украину через четыре года эмиграции и я в шоке. В украинском коммюните за границей есть такое мнение, что никто нас здесь не ждет, никто нас здесь не хочет видеть, что к нам будет какое-то придирчивое мнение, что мы сидели все эти годы за границей и вот приехали, привалили, вернулись. И оказалось, что это миф», — заявила автор видео.

Девушка говорит, что когда часто гуляет со своей собачкой, то рассказывает людям, что вернулась в Украину.

«И все меня приветствуют, обнимают, радуются, говорят: „О**енно, круто, молодец. Мы рады, что люди возвращаются“. Ну я и думаю, что это люди, какие-то мне знакомые или просто на хорошеньких попадаю. Потом я записываю видео о том, что вернулась в Украину, и ожидаю, что там будет 50 на 50, что будет много негативных комментариев. 100 процентов положительных! Я просто хочу донести до людей, которые думают, что вас отсюда будут выгонять, меня еще ни один человек не выгнал», — резюмировала украинка.

Реакция пользователей Сети

В комментариях украинцы подтвердили слова автора видео, тепло отреагировав на эту тему:

  • «Наши люди, которые едут из-за границы, у меня ассоциируются с ласточками, которые возвращаются домой».

  • «Мне вообще сложно представить логическую цепочку, которая бы привела к осуждению такого решения. Поздравляем дома».

  • «Человек вернулся домой, почему здесь должен быть негатив».

  • «Больно, когда едут, но радостно, когда возвращаются».

  • «Я очень хочу, чтобы все вернулись домой».

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028, однако обновленная Директива может стать выборочной. Среди возможных ограничений — отказ в статусе мужчинам мобилизационного возраста, жителям относительно безопасных западных регионов Украины и лицам, которые прибудут после установленной даты. Окончательное решение о новых правилах ожидается в конце мая.

