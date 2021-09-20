"Я вам сейчас голову отрежу": в Кривом Роге мужчина в супермаркете набросился с ножами на консультанта

Гражданину не понравилось обслуживание в магазине.
В Кривом Роге местному жителю не понравилось обслуживание в супермаркете, он из сумки достал два кухонных ножа и пытался наброситься на консультанта.
Об этом написали в телеграмм-канале Vereshit.
Как стало известно, происшествие случилось в одном из супермаркетов, расположенном в торгово-развлекательном центре. Мужчине не понравилась консультация менеджера. Поэтому гражданин достал из сумки два кухонных ножа и набросился на работника магазина со словами: "Я вам сейчас голову отрежу".
Кроме того, он утверждал, что является ветераном АТО и имеет проблемы с психикой.
Успокоили же мужчины отнюдь не работники ТРЦ, а якобы офицер в отставке, который проходит мимо. Буяна впоследствии задержали правоохранители.
Напомним, что в Харькове неизвестные разбили авто скорой, водитель которой вышел помочь бригаде вынести больного для госпитализации.