"Я вам сейчас голову отрежу": в Кривом Роге мужчина в супермаркете набросился с ножами на консультанта

"Я вам сейчас голову отрежу": в Кривом Роге мужчина в супермаркете набросился с ножами на консультанта

Гражданину не понравилось обслуживание в магазине.

В Кривом Роге местному жителю не понравилось обслуживание в супермаркете, он из сумки достал два кухонных ножа и пытался наброситься на консультанта.

Об этом написали в телеграмм-канале Vereshit.

Как стало известно, происшествие случилось в одном из супермаркетов, расположенном в торгово-развлекательном центре. Мужчине не понравилась консультация менеджера. Поэтому гражданин достал из сумки два кухонных ножа и набросился на работника магазина со словами: "Я вам сейчас голову отрежу".

Кроме того, он утверждал, что является ветераном АТО и имеет проблемы с психикой.

Успокоили же мужчины отнюдь не работники ТРЦ, а якобы офицер в отставке, который проходит мимо. Буяна впоследствии задержали правоохранители.

Напомним, что в Харькове неизвестные разбили авто скорой, водитель которой вышел помочь бригаде вынести больного для госпитализации.

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