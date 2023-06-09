"Я вам умру!": в затопленном Херсоне спасли 96-летнюю бабушку, которая боялась умереть (видео)

Испуганная женщина все время спрашивала, погибнет ли.

В затопленном Херсоне спасли 96-летнюю бабушку Лидию, которая боялась умереть и все время спрашивала об этом.

Об этом сообщили фотографы Константин и Влада Либеровы.

Так, спасатели помогли 96-летней жительнице Херсона выбраться из дома, расположенного на одной из самых затопленных улиц города: женщину эвакуировали с ул. Дорофеева.

Бабушку перенесли в машину "скорой", где ей сразу взялись помогать медики. Испуганная женщина боялась погибнуть и все время спрашивала об этом. Однако работники "скорой" успокаивали Лидию, утверждая, что этого не произойдет.

"Куда вам, я вам умру!" – подчеркнул один из медиков.

В Херсоне спасли 96-летнюю бабушку: она все время спрашивала, умрет ли

Напомним, после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня и в результате затопления Херсонщины из региона эвакуировали 2352 человека и около 550 животных по состоянию на 9 июня. Затоплены 3624 дома в 32 населенных пунктах, однако уровень воды за сутки уже упал на 20 см.

Заметим, что эвакуацию из Херсонской области усложняют российские обстрелы. Кроме того, захватчики еще и не выпускают людей с захваченных территорий левобережья, а также забрали у них плавсредства. В частности, оккупанты прямо в момент эвакуации обстреляли Херсон 8 июня, в результате чего пострадали восемь человек.

В то же время, весь мир поразили кадры спасательной операции женщины с двумя детьми неподалеку от затопленных оккупированных Олешек. Семья сидела на крыше залитого водой дома, куда им сначала дроном доставляли воду и еду, а затем спасли на лодке.

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