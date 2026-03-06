"Я вас больше и на минуту не покину": первые слова и эмоции защитников после возвращения из плена

Первые минуты после обмена военнопленными

Дополнено новыми материалами

Украинские военные, которые 6 марта вернулись из российского плена, впервые услышали голоса родных. Трогательные кадры первых минут воинов на свободе появились в Сети.

Соответствующие видео опубликовал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

После получения долгожданной свободы, на глазах бывших пленных выступали слезы радости: они звонили родным и впервые слышали их голоса после длительного пребывания в неволе.

«Соскучился. Очень-очень сильно. Как я хочу вас обнять. Я вас больше и на минуту не покину, я ради вас все терпел и не дал им себя сломать«, — сказал один из защитников своей семье в первые минуты возвращения в Украину.

Другой боец также позвонил своим родным и впервые после плена дети услышали голос папы.

"Как они, маленькие? Я скоро буду, еще немного подождите, вы уже столько ждали. Я скоро приеду», — сказал он им по телефону.

Жена этого бойца неоднократно обращалась в представительство Офиса омбудсмена во Львовской области, и 6 марта произошло чудо — муж наконец вернулся домой. Дома его ждут двое детей.

В первые минуты свободы еще один защитник позвонил своей маме.

"Все хорошо, мам. Все нормально. Со мной все хорошо, мам», — сказал он.

«Это важные минуты, когда после лет плена люди снова чувствуют свободу, поддержку и знают, что дома их ждали!» — отметил Лубинец.

Дата публикации 14:42, 06.03.26

Обмен пленными сегодня, 6 марта — что известно

Благодаря договоренностям в Женеве, 6 марта состоялся второй этап обмена пленными, в рамках которого домой вернулись 300 военных ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы, а также двое гражданских. Освобожденные защитники воевали на ключевых направлениях, включая Мариуполь, и находились в плену от одного до трех лет. Лубинец уточнил, что возраст освобожденных составляет от 22 до 60 лет.

Всего за 5 — 6 марта Украина вернула 500 человек по формуле «500 на 500», а общее количество освобожденных за время полномасштабной войны достигло 6922 человек.