"Я вас не боюсь": мэр Днепра Филатов заявил о давлении из-за внезапной смерти своего бывшего заместителя

Городской голова Днепра Борис Филатов в день похорон своего бывшего заместителя Михаила Лысенко, который внезапно умер, заявил о давлении со стороны правоохранительных органов на местное самоуправление.

В своем сообщении в соцсети Facebook он утверждает, что его товарища "фактически убили так называемые правоохранители — своими бесконечным преследованием, обысками и травлей".

“За последние несколько недель против днепровского городского совета развернута беспрецедентная кампания по уничтожению местного самоуправления. Десятки уголовных дел, сотни обысков, многочисленные аресты. Весь этот беспредел каким-то образом странно совпадает с ужасающей информационной компанией по дискредитации работников и депутатов”, — подчеркнул Борис Филатов.

Мэр Днепра уверяет, что все обвиняемые должностные лица предоставят "исчерпывающие и публичные объяснения" на обвинения, и добавил, что "оборотни в погонах фальсифицируют доказательства, проводят следственные действия без постановлений суда и подделывают экспертизы".

По его словам, для дискредитации местных властей готовится новое уголовное дело — относительно приобретения квадроциклов для армии: для их закупки объявили тендер, где одна из компаний предложила самую низкую цену, а каждый из приобретенных квадроциклов сейчас на фронте — "помогает ребятам выполнять боевые задачи".

"Если вы, такие блестящие правоохранители, считаете, что можете сделать лучше нас, то сделайте. Перечислите армии хотя бы свою зарплату — так, как я перечисляю. Или расскажите, что вы сами привезли для фронта. Что сделали лично вы?" – прокомментировал Филатов.

Мэр Днепра заявил, что городские власти из-за бесконечной травли уже не могут приобрести ни дроны, ни РЭБы. Более того, по его словам, скоро в городе не останется ни одного профессионального руководителя, который сможет выехать на место ракетного удара, потому что все они либо отстранены, либо вообще арестованы.

"Если так будет продолжаться, то уже прокуроры со следователями будут вести городское хозяйство, ликвидировать последствия обстрелов и готовить город к отопительному сезону", — сказал он.

Борис Филатов напомнил, что перед выборами 2020 года против мэрии было возбуждено 300 уголовных дел, однако ни одно из них, по его словам, не завершилось обвинительным приговором.

“Бравые ребята, может, вы пойдете воевать? Или наоборот — возглавите городское хозяйство и будете заботиться о всех, вплоть до перекачки дерьма по трубам? Вместо того чтобы бегать табунами с автоматами и наводить ужас на женщин-бухгалтеров. Смотрите, я вас не боюсь. Ибо единственное, что вы можете со мной сделать – это свести в могилу. Как Михаила Лысенко. Так что можете попробовать”, — подытожил городской голова Днепра.

Напомним, летом этого года в Днепре несколько дней разыскивали активиста и руководителя профсоюза автоперевозчиков Михаила Тонконогого. Информация о его исчезновении правоохранителям поступила от матери мужчины. Впоследствии стало известно, что его тело обнаружили с огнестрельным ранением.

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