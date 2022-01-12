"Я вас порву и посажу": в аэропорту ОАЭ туриста из Украины на сутки задержала полиция из-за жалобы женщины

Мужчину сутки держали в полицейском участке.
В Объединенных Арабских Эмиратах полиция на сутки задержала украинца, летевшего на отдых в Дубай. Это произошло из-за того, что одна из пассажирок обвинила его в насилии.
Об этом пишет Оbozrevatel со ссылкой на друга задержанного Александра Логачева.
Мужчина рассказал, что супруги вместе со своими двумя детьми и его сыном летели на отдых в ОАЭ. Женщина, сидевшая рядом с детьми, была недовольна, хотя мужчина убеждает, что несовершеннолетние хорошо вели себя. Также женщина якобы не пропускала жену его друга к детям и обзывала супругов "быдлом" и "чм*шниками".
"Вы что думаете, что если у вас дети, то у вас прав больше? Я вам все докажу. Я женщина, у меня прав еще больше. Я вас всех посажу и порву", — рассказал Александр Логачев.
Мужчина утверждает, что его друг якобы случайно спиной задел женщину. После этого она якобы заявила, что "я вам такое устрою".
В аэропорту Абу-Даби женщина обратилась в полицию и там задержали украинца. Мужчину сутки держали в полицейском участке. При этом полиция ОАЭ якобы убеждала женщину мирно разрешить конфликт, но она отказывалась. Украинца отпустили только после вмешательства местных адвокатов.
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