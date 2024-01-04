"Я вас всех буду х****ть!": сын экс-судьи из Винницы записал видео, в которых угрожает работникам ТЦК

Сын бывшей судьи из Винницы Аллы Чезгановой Дмитрий Чезганов записал скандальные видео, в которых, в частности, стреляет из пистолета, напевая русскую песню. Более того, юноша пригрозил работникам ТЦК.

Об этом пишет "Военный курьер".

Сын экс-судьи из Винницы записал видео, в котором угрожает работникам ТЦК

Хочет миллиард, танки и самолеты

В своих соцсетях Дмитрий опубликовал видео, на котором он под гитару рассказывает о том, что ему безразлично СБУ, МВД и ВРУ. В частности, трижды молодой человек "послал" Зеленского.

"Дайте мне миллиард, буду его защищать. А чужие защищать я не буду. И в повестке напишите: "рота Кошевого и Пикало", ну а если нет — то завалите е**ло", — сочинил не очень талантливого стиха сын судьи.

Он также попросил 10 танков и 5 самолетов, а если нет, мол, все "в пролете". ТЦК и полицейским он пригрозил кастетом.

Ранее бывшая внештатная советница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, не являющаяся кадровым офицером и отвечающая за награждение Героев, в одном из интервью сделала ряд скандальных заявлений по мобилизации в Украине.

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