«Я верю, что он жив»: украинские матери рассказали об ожиданиях пленных и пропавших без вести

Елена ждет своего 22-летнего сына Даниила / © Радіо Свобода

Ко Дню матери украинки, чьи сыновья пропали без вести или находятся в плену, поделились своими историями и словами поддержки. Женщины рассказывают о надежде, ожиданиях и силах, которые находят ради своих детей.

Елена ждет 22-летнего сына Даниила. Женщина рассказывает, что хочет чтобы сын увидел, что мама продолжает его искать и не опускает рук.

«Очень хочу, чтобы он меня увидел здесь, что мама его ищет и мама не складывает руки, и я его найду. Дальше не могу говорить…», — сказала Елена.

Наталья ждет 53-летнего сына Алексея. Она говорит, что держится за надежду и верит, что ее сын жив.

«Надежда на то, что он жив. Я не верю, что. что-то произошло. Я верю, что он жив», — отметила женщина.

О Тамаре, которая ждет 27-летнего сына Алексея, рассказала ее дочь Юлия.

«Их (сил — Ред.) нет. Она (мать — Ред.) их не трогает. У нее шестеро детей и все то, что мы можем делать возле нее, мы делаем», — отметила дочь Тамары.

Она также добавила, что в семье трое детей в армии: она сама, ее брат, который исчез, и еще один брат.

«Мы точно знаем, что он найдется», — рассказала Юлия.

Ирина ждет 34-летнего сына Игоря. Женщина говорит, что когда он вернется домой, ему будет нужна помощь и поддержка.

«Он придет, и ему нужна будет и помощь и поддержка. И это только я у него», — говорит мать.

Ирина, которая ждет 20-летнего сына Андрея, говорит коротко:

«Надо где-то брать силы и ждать».

Анна ждет 46-летнего сына Игоря. Последний раз она говорила с ним 4 марта 2023 года.

«Мама, держись, и чтобы ты жила, как жила, и гордилась, потому что я воевал так, как надо. Не дай Бог, что со мной будет — чтобы ты не надевала черный платок, чтобы враги не радовались», — вспоминает слова сына женщина.

Надежда ждет 36-летнего сына Александра.

«За сына находятся силы. Думаем, что мы его все-таки найдем», — говорит она.

Любовь ждет 52-летнего сына Виктора и говорит, что не сомневается в его возвращении.

«Я ни минуточки не сомневаюсь, что он вернется. Я знаю», — говорит женщина.

Также она добавляет:

«Полотенце я ему посылаю в дорогу. Говорю: сыночек, я тебе полотенце посылаю. Чтобы ты по нему вернулся домой».

Татьяна, которая ждет 28-летнего сына Юрия, говорит, что переживать неизвестность помогает поддержка других матерей.

«Надежда, что он жив, что мы его дождемся. Стараемся… мы уже поддерживаем друг друга с мамами. У нас есть группа психологов, которые нас направляют, и нам немножечко легче, как мы общаемся друг с другом», — рассказывает женщина.

Дата публикации 16:30, 10.05.26

Напомним, ко Дню матери ТСН рассказало историю Эльмиры Барановой, которая почти четыре года ждет известия от сына Эрнеста. Морской пехотинец с позывным «Эрни» пропал без вести на Донбассе в июне 2022 года. Женщина регулярно ездит на обмены пленными и показывает освобожденным военным фото сына, надеясь узнать хоть какую-то информацию о нем.

