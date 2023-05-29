"Я всем сердцем болею за Украину": "Паша Мерседес" возмутился, что ему продлили домашний арест

Митрополит также возмутился, почему ему придумали прозвище "Паша Мерседес".

Митрополиту Украинской православной церкви МП, бывшему наместнику Киево-Печерской лавры Павлу Лебедю, более известному как "Паша Мерседес", продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондентка Суспильного.

Соответствующее решение было принято судьями Соломенского районного суда города Киева. Они продлили круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет.

"Просим до 1 июля продлить домашний арест, по подозрению Петра Лебедя, в оправдывании вооруженной агрессии ( России — ред. ) и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается, во время следственных действий, установлено, что может влиять на свидетелей", — сказал в ходатайстве прокурор Евгений Завистовский.

Митрополит отреагировал на ходатайство прокурора и следователя СБУ очень бурно: "Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и другому", — заметил он.

Во время заседания 29 мая бывший наместник Лавры возражал в связи с Московским патриархатом, а также выражал возмущение по прозвищу "Паша Мерседес".

"То, что нам прилепили прокуроры Московский патриархат, и то, что я разжигаю рознь — неправда. Мы исповедуем миролюбие. Я не согласен с прокурором. Я за два месяца ничего не нарушал. Я за государство болею, хочу окончание российской агрессии. На основе чего мне приписывают меру пресечения? Я понял, что это политический ( вопрос — ред.)", — возмутился подозреваемый.

Отмечается, что адвокат Олег Поваляев просил вызвать "так называемых потерпевших", но ходатайство судья отклонила, ссылаясь на то, что такие мероприятия проводятся во время судебного процесса. Другой адвокат, Никита Чекман, просил у суда назначить меру пресечения в виде личного обязательства, а также снять с митрополита электронный браслет, учитывая якобы состояние здоровья Павла.

"У него безупречная репутация, его усилиями отстроен монастырь. Круглосуточный домашний арест приравнивается к содержанию под стражей. Оснований для продления нет", — утверждал Чекман.

В чем подозревают экснаместника Лавры митрополита Павла

1 апреля Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета. Священник обвиняется в разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании вооруженной агрессии России в Украине.

Паша Мерседес никогда не скрывал своего особого отношения к России и негативного ко всему украинскому. Среди его заявлений:

22 января 2014 года во время богослужения митрополит Павел сравнил Виктора Януковича с Иисусом Хиа Христом и заверил его в своей поддержке.

Виктора Януковича с Иисусом Хиа Христом и заверил его в своей поддержке. В 2018 году заявил, что Крым никогда не был украинским.

В 2019 году Украину низывал агрессором в войне на Донбассе.

В 2020-м во время проведения XVIII Международного фестиваля православного кино "Покров" наместник заявлял о необходимости единства с Россией.

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