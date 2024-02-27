"Я вышел на свободу": Пашинский заявил, что за него внесли залог

Экс-нардеп Сергей Пашинский сообщил 27 февраля, что за него внесли залог, и он вышел из СИЗО на свободу. Экс-нардеп подозревается в незаконном присвоении и продаже нефтепродуктов.

Об этом Пашинский написал в Сети.

Политик сообщил, что 27 февраля предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины внесли за него полный залог.

"Я вышел на свободу. Я очень благодарен за такую колоссальную поддержку, но мне в то же время очень стыдно, что средства, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на залог для меня по фейковым обвинениям. Я отработаю каждую копейку и добьюсь возврата этих средств", – говорится в заявлении Пашинского.

Он указал, что возвращается к исполнению своих обязанностей.

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Экс-нардеп добавил, что также подал заявление "о преступлении по фальсификации якобы моих "разговоров".

Напомним, 26 февраля Высший антикоррупционный суд взял Пашинского под стражу до 25 апреля с альтернативой залога в размере 272 млн грн.

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В середине февраля правоохранители объявили Пашинскому и его бизнес-партнеру подозрение в незаконном присвоении конфискованных государством нефтепродуктов, предназначавшихся для ВСУ, и нанесении государству почти 1 млрд грн ущерба.

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