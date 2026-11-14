"Я выживу?": 9-летний мальчик оказался под завалами в Глухове — его чудом спасли

Российский дрон атаковал Сумщину / © tsn.ua

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Утром 14 ноября российский беспилотник атаковал частный дом в Глухове Сумской области. Под завалами оказались женщина и ее 9-летний внук. В помощь пострадавшим прибыли полицейские, которым пришлось действовать в условиях угрозы повторного удара.

О том, как разворачивались события и помогло спасти семью, сообщили в МВД Украины.

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Атака дрона на Глухов: под завалами оказались бабушка с внуком

Около 6:00 российские войска нанесли удар беспилотником по жилому сектору Глухова. Попание пришлось на частный дом, в котором находились женщина и ее 9-летний внук.

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На место прибыли полицейские Николай Савченко и Игорь Волошко. Среди развалин они услышали голос ребенка — мальчик звал на помощь. Рядом находилась его раненая бабушка.

«Я выживу?» — спросил 9-летний мальчик у полицейского незадолго до повторной атаки русского дрона.

Полицейский накрыл мальчика собой во время повторного удара

Чтобы остановить кровотечение у женщины, один из стражей порядка наложил ей турникет. Вскоре полицейские получили уведомление об угрозе повторного удара: российский беспилотник начал снижаться.

Правоохранители решили срочно эвакуировать женщину с внуком служебным автомобилем. Когда они отъехали всего в нескольких сотнях метров от дома, российский дрон нанес повторный удар.

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Николай Савченко накрыл мальчика собой и продолжал его успокаивать. Перенести пострадавших в более безопасное место правоохранители уже не успевали.

В результате повторной атаки ранения получил и второй полицейский — Игорь Волошко. Несмотря на травму, правоохранители посадили женщину с внуком в автомобиль и доставили их в больницу. По данным МВД, угрозы жизни потерпевших нет.

Россияне целенаправленно бьют по спасателям

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что российские войска наносят повторные удары по гражданским, в том числе по детям, а также по прибывающим на помощь пострадавшим. Такие атаки создают дополнительную опасность для полицейских, медиков и спасателей.

Только с начала недели спасатели и полицейские совершили почти 700 выездов для ликвидации последствий российских обстрелов в регионах Украины. За это время удалось спасти 41 человека.

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«Благодарю каждого, кто, несмотря на риск, для себя помогает другим. Благодарю вас, Николай и Игорь, за четкие, профессиональные и решительные действия, которые позволили сохранить жизнь», — говорится в сообщении МВД Украины.

Напомним, 14 ноября российские войска продолжали атаковать украинские города. В частности, утром под ударом оказался Киев. В столице несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, после чего раздалась серия взрывов. В Голосеевском районе обломки дрона упали на территорию государственного медицинского учреждения, а в Соломенском — на открытой местности. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также российская армия атаковала Запорожье. Удары зафиксировали сразу в нескольких районах города — Хортицком, Вознесеновском и Заводском. Повреждения получили жилые дома и объект инфраструктуры, на одном из мест попадания возник пожар. В результате обстрелов ранения получили семь человек, среди них — младенец. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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