"Я яростно ненавижу это": глава комитета Рады резко раскритиковал "бусификацию"

Александр Завитневич / © УНІАН

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что категорически не поддерживает практику насильственного задержания людей на улицах для доставки в ТЦК, прозванную в народе «бусификацией».

Об этом он сказал в интервью BBC, подчеркнув, что такие случаи не носят массовый характер, но требуют жесткой реакции со стороны властей.

«Мое личное мнение — я это яростно ненавижу», — подчеркнул он. По словам Завитневича, когда в сети появляется информация о таких случаях, парламентский комитет оперативно обращается в областные ТЦК или в Генштаб, и те признают проблему.

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Он отметил, что такие инциденты обычно возникают на местах из-за давления показателей или невыполнения планов.

«Это позорные ситуации. Но мы постоянно подчеркиваем: ищите другие пути, делайте рекрутинговые центры. Они работают, хоть и не в том объеме, как мечталось», — сказал депутат.

Александр Завитневич также подчеркнул, что у ТЦК есть немало законных инструментов для оповещения и вызова граждан, в частности, система «Резерв+», где люди самостоятельно оставляют свои данные. По его словам, сейчас у многих ТЦК наблюдается нехватка кадров, а органы местной власти часто выделяют лишь несколько человек для оповещения, что затрудняет легальную мобилизацию.

«Сколько сейчас дел об ответственности работников ТЦК и полиции за превышение полномочий — я не готов сказать, но такие дела есть», — добавил он.

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Напомним, за последнюю неделю в Сети появились видео, демонстрирующие противоречивые методы работы ТЦК. В то же время, военкоматы утверждают, что действуют в правовом поле, а часть информации является следствием враждебных информационных атак.

К примеру, 7 мая, в Хмельницком, в помещении территориального центра комплектования мужчина выпрыгнул из окна второго этажа.

А в Житомирском ТЦК на совещании участники обсуждают новые методы грубой мобилизации. Соответствующее видео появилось в Сети.