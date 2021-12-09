"Я за содержание под стражей": жена водителя фуры, подозреваемого в ДТП под Черниговом, в котором погибли 13 человек

"Я за содержание под стражей": жена водителя фуры, подозреваемого в ДТП под Черниговом, в котором погибли 13 человек

Женщина рассказала, что ее муж в ДТП также получил травмы.

Жена водителя фуры, подозреваемого в ДТП, в котором погибли 13 человек, рассказала, что она не против той меры пресечения, которую избрал суд. Женщина добавляет, что ее муж в тяжелом психологическом состоянии и она опасается, что он может совершить самоубийство.

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Об этом она сказала 9 декабря после заседания Новозаводского районного суда, сообщает "Суспильне".

По словам женщины, ее муж также получил травмы, однако врачи не говорят ей о том, каково состояние здоровья у подозреваемого в смертельном ДТП.

"Знаете, то, что приняли меру пресечения – я за содержание под стражей, потому что я боюсь, чтобы он себе ничего не сделал, потому что у него очень тяжелое психологическое состояние", — рассказала жена водителя грузовика.

Женщина добавляет, что после ДТП мужа она увидела только на судебном заседании. Также она утверждает, что нельзя во всем винить водителя грузовика.

"Он виноват только, что жив остался. А людям горе. Люди добрые, нам тоже горе! У вас по одному, по два трупа, а у нас 13. И еще неизвестно, сколько умрет. А они все на нас, они не просто на водителе, они на нашей семье, на родственниках, на знакомых", – рассказала жена водителя фуры.

Также женщина уверяет, что ее муж был ответственным водителем, следившим за техническим состоянием грузовика.

Напомним, 7 декабря в результате столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов — Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы. В области объявили день траура по погибшим . Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

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