"Я за своего ребенка убью": в Черкасской области женщина избила школьника, потому что в ее дочь попали снежкой

"Я за своего ребенка убью": в Черкасской области женщина избила школьника, потому что в ее дочь попали снежкой

Женщина заплатит штраф и компенсацию потерпевшему.

В г. Шпола Черкасской области осудили женщину, которая избила школьника, потому что подумала, что он попал снежкой в ее дочь.

Также читайте В Николаеве водитель троллейбуса избила беременную из-за порванных денег

Об этом говорится в приговоре Шполянского районного суда Черкасской области.

По данным суда, женщина напала на школьника, потому что в ее дочь попали снежкой. Она била ученика по лицу, в ухо и в губу. У несовершеннолетнего диагностировали сотрясение мозга, рану верхней губы и травму на переносице.

Подозреваемая во время судебного заседания заявила, что не считает себя виновной и извинилась перед подростком и его родителями. Женщина добавила, что все произошло 8 февраля 2021, когда она готовила обед домой вернулась ее дочь, которая плакала и сказала, что ее снежкой ударили ребята. Тогда женщина выбежала на улицу, где увидела компанию подростков. Когда она спросила, кто из ребят ударил ее дочь, все разбежались. Тогда она догнала потерпевшего. И по ее словам, не избивала его, просто он якобы поскользнулся и травмировался. Когда ее дочь рассказала, что потерпевший ее не обижал, а это делали другие парни, женщина извинилась перед ним.

Потерпевший рассказал, что в тот день он вышел из школы. Рядом ребята играли в снежки, однако заверил, что он девушек не обижал. Внезапно он увидел женщину, которая была агрессивной и набросилась на него, потому что другие ребята разбежались. После того как женщина избила его, он пришел домой и все рассказал родителям. Свидетель потерпевшего подтвердил эти слова и добавил, что они с друзьями были на улице, когда выбежала неизвестная женщина, которая кричала: "Я за своего ребенка убью". Все разбежались, но она догнала потерпевшего и ударила его. Другой школьник признался, что это он попал снежкой в дочь ответчицы, однако он извинился, а когда увидел агрессивную женщину, то сбежал.

Суд признал женщину виновной и присудил ей 1700 грн штрафа. Также она должна уплатить потерпевшему 7228,20 грн моральной и материальной компенсации.

Читайте также: