"Я запомню это на всю жизнь": из плена вернулся защитник в свой 26-й день рождения (щемящее видео)

Обмен пленными / © ТСН

Реклама

В пятницу, 24 апреля, во время обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулся защитник, для которого этот день стал двойным праздником. Именно сегодня воину исполнилось 26 лет.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН, которая пообщалась с уволенным бойцом непосредственно после его возвращения на родную землю.

Защитник не сдерживает радость и признается, что его переполняет счастье. На вопрос журналистки о том, как он себя чувствует, боец уверенно отвечает: «Нормально. Конечно, я дома».

Реклама

Первое, что сделал именинник после увольнения, позвонил близким.

«Да, уже звонил домой. Родные знают, что я в Украине. Всё хорошо. Ждут с радостью. Там уже приготовили», — рассказывает защитник.

Для бойца это возвращение стало исполнением наибольшей мечты.

«Сегодня мне двадцать шесть. День рожденья. Я хотел встретить его дома, и я его встретил. Я его запомню на всю жизнь», — говорит он.

Реклама

«Тетя Марина — это мое солнышко»

Больше дома героя ждет его родной человек — тетя Марина, которую парень называет своим «лучиком солнышка».

«Это для меня божья коровка, примерчик божьей коровки. Это все на свете, что для меня есть. Это самый золотой человек. Я не могу объяснить словами. Она ждет меня дома», — делится боец.

Когда журналистка спросила, что именно тетя Марина может подарить ему на 26-летие, защитник ответил без колебаний. Для человека, прошедшего через плен, материальные вещи потеряли смысл.

«Лучший подарок — тот, который обнимет. Вот этот лучший подарок», — подытожил именинник.

Реклама

Дата публикации 17:21, 24.04.26

Обмен пленными — последние новости

Напомним, сегодня, 24 апреля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 193 украинских военных из состава Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.

По словам главы государства, среди уволенных есть военнослужащие, которые защищали Украину по разным направлениям фронта, а также ранены и те, против кого Россия открыла уголовные дела.

К слову, среди освобожденных из плена — боец, чья судьба до сих пор была совершенно неизвестна. Этот боец считался пропавшим без вести.