"Я запомню это на всю жизнь": из плена вернулся защитник в свой 26-й день рождения (щемящее видео)
Защитник мечтает только об одном — наконец-то обнять своего «золотого человека».
В пятницу, 24 апреля, во время обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулся защитник, для которого этот день стал двойным праздником. Именно сегодня воину исполнилось 26 лет.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН, которая пообщалась с уволенным бойцом непосредственно после его возвращения на родную землю.
Защитник не сдерживает радость и признается, что его переполняет счастье. На вопрос журналистки о том, как он себя чувствует, боец уверенно отвечает: «Нормально. Конечно, я дома».
Первое, что сделал именинник после увольнения, позвонил близким.
«Да, уже звонил домой. Родные знают, что я в Украине. Всё хорошо. Ждут с радостью. Там уже приготовили», — рассказывает защитник.
Для бойца это возвращение стало исполнением наибольшей мечты.
«Сегодня мне двадцать шесть. День рожденья. Я хотел встретить его дома, и я его встретил. Я его запомню на всю жизнь», — говорит он.
«Тетя Марина — это мое солнышко»
Больше дома героя ждет его родной человек — тетя Марина, которую парень называет своим «лучиком солнышка».
«Это для меня божья коровка, примерчик божьей коровки. Это все на свете, что для меня есть. Это самый золотой человек. Я не могу объяснить словами. Она ждет меня дома», — делится боец.
Когда журналистка спросила, что именно тетя Марина может подарить ему на 26-летие, защитник ответил без колебаний. Для человека, прошедшего через плен, материальные вещи потеряли смысл.
«Лучший подарок — тот, который обнимет. Вот этот лучший подарок», — подытожил именинник.
Обмен пленными — последние новости
Напомним, сегодня, 24 апреля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 193 украинских военных из состава Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.
По словам главы государства, среди уволенных есть военнослужащие, которые защищали Украину по разным направлениям фронта, а также ранены и те, против кого Россия открыла уголовные дела.
К слову, среди освобожденных из плена — боец, чья судьба до сих пор была совершенно неизвестна. Этот боец считался пропавшим без вести.