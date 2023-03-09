Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Я женат": военные показали трогательное фото тяжелораненого бойца с медиком под Бахмутом

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
9148
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Я женат": военные показали трогательное фото тяжелораненого бойца с медиком под Бахмутом

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Ирина Рыбакова

На снимке — военный, раненный при попытке россиян штурмовать украинские позиции.

Медик стабилизационного пункта под Бахмутом Инна Муцук говорит журналистам о тяжелораненом бойце: "Смотрите, он мне моргает!". Тогда военный в полусознании с капельницей и кислородной маской на лице находит в себе силы поднять руку с кольцом на безымянном пальце и сказать "Я женат!".

Трогательное фото сделала пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова.

Автор снимка рассказала, что врач покраснела после слов раненого, а Бахмутский медицинский стабилизационный пункт в эту же секунду залился смехом. Медик работает в больнице скорой помощи в Киеве, а под Бахмутом волонтерит с лета 2022 года.

"Инну отпускают к нам в такие командировки. Как волонтер, она месяцами помогает на стабпункте. И, хотя это очень непростая работа, тяжелая и физически, и морально, у медиков случаются и такие веселые случаи. Мы бьемся, Бахмут держится, жизнь продолжается", — рассказала пресс-офицер.

Напомним, у украинских защитников в Бахмуте есть свободное время только на какой-то минимальный сон, приведение вооружения и техники в боевое состояние — и снова в бой. У бойцов заклинивают автоматы от количества выстрелов.

Карта войны на 8 марта: Бахмут может упасть, а ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению

Карта войны на 8 марта: Бахмут может упасть, а ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
9148
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация