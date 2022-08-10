Яблочный, Медовый и Ореховый Спас 2022: когда эти христианские праздники, какие традиции существуют

В конце лета православные верующие отмечают несколько важных праздников. Когда Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в 2022 году? Читайте о дате и традициях в материале ТСН.ua.

Медовый Спас 2022 года: когда празднуют, основные традиции

Медовый Спас также называют "Мокрый" или "Маковея". Празднуют его традиционно 14 августа, когда начинается Успенский пост. Среди наших предков была традиция, что именно с этого времени уже можно начинать собирать мед. Именно поэтому праздник и назвали "Медовым Спасом". Употребляли его в пищу только после того, как освятили в церкви.

Еще одно название праздника, " Маковый ", также появилось не случайно. Во второй половине августа начинали собирать на полях мак. А в храмах обязательно освящали воду из водоемов. Поэтому Медовый Спас также называют " Мокрый ".

На 14 августа хозяйки пекли пирог с маком, делали букеты из полевых цветов, а затем несли их в церковь и освящали. Букеты после этого не выбрасывали, они становились оберегами. Верили, что освященные полевые цветы защищают от несчастий всех членов семьи. А кусочек пирога с маком помогал оградиться от болезней на весь год.

Когда Яблочный Спас 2022 года: какие традиции существуют

Когда Яблочный Спас 2022 года? / Фото: pixabay.com

Яблочный Спас, который в народе еще называют "Вторым" или "Великим", празднуют через 5 дней, а именно – 19 августа. Также на эту дату приходится великий православный праздник – Преображение Господне.

Почему дата называется "Яблочный Спас"? Все очень просто – в этот период крестьяне начинали собирать урожай яблок, груш и других фруктов, чтобы заготовить их на зиму. Есть их разрешалось только после освящения в церкви. Впоследствии варили из фруктов компоты, варенье, пекли вкусные пироги. Также на Яблочный Спас освящали целебные травы, овощи, мед, орехи.

Ореховый Спас 2022: какого числа празднуют и как

Ореховый Спас 2022 года: когда и как празднуют? / Фото: Pexels

Ореховый Спас – последний большой церковный праздник летом – празднуют 29 августа. В народе у него было очень много названий: "Плотный Спас", "Хлебный Спас", "Спас на холсте", "Малый Спас", "Холодный Спас".

С конца августа крестьяне начинали заготавливать на зиму орехи, а также сеяли озимые. В эту дату хозяйки пекли пироги с орехами, освящали их в церкви, а затем угощали родных и знакомых. Существовали и разные народные поверья. К примеру, наши предки верили, если человек случайно найдет или купит двойной орешек — в следующем году его ждет удача и успехи в финансовом плане.