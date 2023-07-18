Яблочный, медовый, ореховый: когда в 2023 году в Украине празднуют Спаса, дать по новому календарю

Каждый год в Украине празднуют особый период "Спасовка". Это яблочный, медовый и ореховый Спас, связанный с освящением продуктов. Какое число будем праздновать в этом году? Изменится ли что-нибудь с новым календарем?

"Спасовка" — серия церковных праздников, которая начинается с Маковея и заканчивается так называемым Ореховым Спасом, который всегда приходится после праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Когда яблочный, медовый и ореховый Спасы в 2023 году

С 1 сентября 2023 года Украина переходит на празднование церковных праздников по новому календарю. Но в этом году все Спаси мы будем все еще праздновать по старинке. Есть:

Медовый Спас (Маковея) – 14 августа 2023 года;

(Маковея) – 14 августа 2023 года; Яблочный Спас – 19 августа 2023 года;

– 19 августа 2023 года; Ореховый Спас – 29 августа 2023 года.

Начиная с 2024 года, все эти даты будут изменены. К этому следует подготовиться заранее. Так, Медовый Спас будем праздновать 1 августа 2024 года, Яблочный Спас 6 августа 2024 года, Ореховый Спас 16 августа 2024 года.

Главные традиции "Спасовки"

Маковея 2023 года или Медовый Спас – это начало Успенского поста, которое длится две недели. В этот день принято выпекать печенье из медового теста, другие десерты из меда, следить за пчеловодством. В древности считалось, что мед на Маковее целебный. Его использовали для лечения различных болезней.

Яблочный Спас – это всегда поход в церковь, где во время праздничного богослужения освящают яблоки и другие фрукты. Затем из них обязательно пекут пирожки и другую выпечку. Вся семья традиционно собирается за столом, наслаждается вкусными десертами.

Ореховый Спас завершает "Спасовку". В этот день уже не действуют правила Успенского поста, поэтому верующие могут есть какие-либо блюда по желанию (если это не среда или пятница). В древности на Орехового Спаса выпекали праздничный хлеб, который освящали в церкви, а затем им угощали каждого члена семьи, чтобы никто не болел.

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