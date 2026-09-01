«Яд» соцсетей и старые обиды: почему в Польше растет негатив к украинцам

Почему в Польше растет негатив к украинцам / © unsplash.com

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После начала полномасштабного вторжения в Россию Польша демонстрировала беспрецедентную поддержку Украине. Миллионы украинских беженцев находили убежище в домах поляков, а 78% граждан страны выступали за военную помощь Киеву. Впрочем, за несколько лет первичная солидарность переросла в растущие напряжение и ресентимент.

Об этом пишет The Washington Post.

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От абсолютной солидарности к волне возмущения: почему изменилось отношение поляков к украинцам

Сегодня большинство польского общества негативно оценивают военную поддержку Украины, а 52% поляков выступают против дальнейшего приема беженцев. Обычное видео волонтера Анны с призывом собрать повербанки для Одессы вызвало почти тысячу возмутительных негативных комментариев в Сети.

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«Я регулярно езжу между Польшей и Украиной: как волонтер неправительственной организации Assist Ukraine перевожу переданные автомобили для украинских военных. Когда нахожусь в Варшаве, то вижу, как изменились настроения с начала войны», — делится журналистка Анна Гусарская.

Сегодня большинство украинцев, избравших Польшу как безопасное убежище из-за языковой, культурной и географической близости, озадачены, а некоторые планируют переезд в другие страны.

Играют свою роль и накопленные обиды. Местное население все чаще воспринимает беженцев как конкурентов в борьбе за рабочие места, а в украинских женщинах видит соперниц еще и на «рынке свиданий». Дополнительной точкой напряжения стали аграрные протесты: польские фермеры, возмущенные отменой пошлин на украинскую сельхозпродукцию в ЕС, устроили блокировку грузовиков на границе.

К тому же в обществе распространилось мнение, будто украинцы стали обузой для казны, хотя на самом деле это утверждение не соответствует действительности.

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В то же время в Варшаве любят упрекать украинцев в нехватке должной благодарности. Еще одним острым моментом остается историческое прошлое: в Польше категорически отказываются жить с тем, что в Украине до сих пор чтят отдельных фигур, в частности Степана Бандеру.

Болезненным вопросом остаются события на Волыни. И это несмотря на то, что Киев даже в условиях активных боевых действий пошел навстречу, и предоставил польским специалистам разрешение на проведение эксгумаций в пределах своих границ.

Примечательно, что глава Польши Кароль Навроцкий еще ни разу не приезжал в Киев. Но во время прошлогоднего визита Владимира Зеленского в Варшаву он решил вручить ему двухтомник, посвященный волынским событиям.

Очередной обвал в двустороннем диалоге произошел в мае, когда Зеленский предоставил одному из отрядов спецназначения название «Героев УПА». Реакция была беспрецедентной: Зеленского лишили главной государственной награды Польши, а местные историки и лидеры мнений развернули волну критики против украинцев, в который раз апеллируя к тяжелому прошлому.

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Политическая риторика тоже заметно радикализировалась. Один из действующих польских чиновников прямо заявил, что евроинтеграция для Киева невозможна, если страна «придет с Бандерой на флаге». Между тем, претендент на премьерское кресло от оппозиционных сил вообще выступил с требованием полностью заморозить военную поддержку Украины.

Социальные сети как катализатор розни

Главным двигателем градуса напряжения выступают социальные сети. Заместитель министра цифровизации Польши недавно заявил, что после президентской перепалки в социальных и официальных российских медиа произошел взрыв российской дезинформации. Этот «яд» впоследствии распространился и в польских сетях.

Мониторинг Press Club Poland демонстрирует стремительную динамику негатива по отношению к украинцам: если в мае доля таких сообщений составляла 15%, то в июне она выросла до 22%, а в июле достигла рекордной отметки в 49%.

Параллельно исследователи другого ведущего аналитического центра зафиксировали рост объемов враждебного по отношению к Украине контента в X, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube более чем на 250%, начиная с мая.

Эксперты не исключают, что за массовостью этих публикаций стоят ботофермы. Впрочем, когда подобный материал активно подхватывают и распространяют местные ультраправые деятели и организации, граница между внешним вмешательством и внутренними политическими играми практически исчезает.

Сгладить углы попытался Дональд Туск, который 15 августа жестко раскритиковал оппозиционных правых за манипуляции и разжигание вражды среди избирателей, отметив необходимость поддержки Украины. Это заявление премьера вернуло чувство определенности многим полякам.

Впрочем, готового решения для исцеления двусторонних отношений и сохранения стратегического союза против общего противника пока нет.

Причины «обиды» Варшавы на Киев

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России Польша активно поддерживала Украину, однако, по данным CBOS, уже 52% поляков выступают против приема новых беженцев.

Как отмечает аналитик Матеуш Мадзини в материале для The Guardian, охлаждение отношений вызвано усталостью от войны, историческими спорами, российской дезинформацией и неподготовленностью Варшавы к тому, что украинцы перестанут быть «пассивными жертвами».

По оценке издания, украинцы проявили свою субъектность: сняли и купили жилье, основали бизнесы и начали прямо конкурировать с местными жителями. В то же время Украина трансформировалась в экспортера военных технологий и больше не нуждается в Варшаве как адвокате для диалога с Вашингтоном или Брюсселем.

Опыт Польши должен стать предостережением для остальной Европы. По мере интеграции Украины в европейские экономики украинцы станут бизнес-конкурентами для французов и немцев, а украинские лидеры будут приходить в Брюссель, Париж и Берлин как равноправные партнеры.

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