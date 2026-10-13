Яд в холодильнике: популярные украинские яйца экстренно изымают из-за инфекции

Яйца / © Associated Press

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В Великобритании предупредили об опасности яиц украинского производителя «Ясенсвит». В части продукции обнаружена сальмонелла, поэтому яйца с определенной маркировкой должны изъять из продажи и не употреблять в пищу.

Как сообщает Food Standarts Agency, речь идет о яйцах в скорлупе производства компании «Ясенсвит» с кодом 3UA1012066.

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В сообщении Управления по безопасности пищевых продуктов Великобритании отмечается, что сальмонелла была обнаружена в некоторых яйцах, поставленных этим предприятием. Поэтому не исключается, что зараженными могут быть и другие яйца с таким же кодом.

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Потребителей призывают проверять маркировку непосредственно на яйцах. Продукцию с кодом 3UA1012066 не следует есть — ее рекомендуют утилизировать.

Где могли продавать эти яйца

В ведомстве отметили, что эти яйца не продавались в крупных розничных сетях и супермаркетах. Значительная часть продукции поставлялась предприятиям общественного питания.

В то же время, отдельные партии могли попасть в небольшие магазины. Кроме того, яйца могли упаковывать другие британские предприятия, поэтому на внешней упаковке могут быть указаны другие компании или коды упаковочных центров.

Бизнес призвали немедленно проверить цепочки поставок, прекратить продажу и использование яиц с кодом 3UA1012066, изъять их из оборота и, если продукция уже попала в розничную продажу, отозвать ее у покупателей.

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Какие симптомы может вызвать сальмонелла

Среди типичных симптомов заражения сальмонеллой называют повышенную температуру, диарею и боль в животе.

Людям с такими симптомами советуют не посещать работу, школу или детский сад как минимум в течение 48 часов после их полного исчезновения, чтобы не допустить распространения инфекции.

Контролирующие органы также призвали местные власти проследить, чтобы предприятия, получившие потенциально опасные яйца, изъяли их с рынка и сообщили о принятых мерах.

Раньше мы рассказывали, как отличить сальмонеллез от желудочного вируса. Одно из главных отличий — течение болезни. Желудочный вирус обычно быстро достигает пика, после чего состояние человека начинает улучшаться в течение одного-двух дней. При сальмонеллезе симптомы могут длиться дольше.

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