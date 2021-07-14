Яд в воздухе: стали известны новые подробности токсического поражения 14 работников мясокомбината в Закарпатье

Яд в воздухе: стали известны новые подробности токсического поражения 14 работников мясокомбината в Закарпатье

В результате происшествия один человек погиб, еще четверо попали в больницу.

Что стало причиной токсического поражения 14 сотрудников глобинского мясокомбината — выводы эксперты должны предоставить в ближайшее время.

Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" 14 июля.

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Накануне специалисты взяли пробы, в частности воздуха из цеха, где все произошло. В ночь на вторник к медикам один за другим стали обращаться сотрудники мясокомбината с жалобами на плохое самочувствие. Их госпитализировали, большинство уже днем выписали, вечером в больнице оставались 4 пациентов.

Руководители комбината говорят, что не знают, какое вещество могло попасть в цех, где строгий санитарный контроль, и связывают это с ремонтом в соседнем помещении. Специалисты накануне вечером уже заявили, что токсических веществ в воздухе не обнаружили.

Сегодня цех возобновит свою работу, но причину отравления продолжат выяснять.

Напомним, что на Закарпатье произошло массовое отравление. Один человек погиб, четверо попали в больницу.

Новости Украины: глобинский мясокомбинат, где отравились 14 человек, возобновит свою работу

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