Яд в воздухе: стали известны новые подробности токсического поражения 14 работников мясокомбината в Закарпатье

В результате происшествия один человек погиб, еще четверо попали в больницу.
Что стало причиной токсического поражения 14 сотрудников глобинского мясокомбината — выводы эксперты должны предоставить в ближайшее время.
Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" 14 июля.
Накануне специалисты взяли пробы, в частности воздуха из цеха, где все произошло. В ночь на вторник к медикам один за другим стали обращаться сотрудники мясокомбината с жалобами на плохое самочувствие. Их госпитализировали, большинство уже днем выписали, вечером в больнице оставались 4 пациентов.
Руководители комбината говорят, что не знают, какое вещество могло попасть в цех, где строгий санитарный контроль, и связывают это с ремонтом в соседнем помещении. Специалисты накануне вечером уже заявили, что токсических веществ в воздухе не обнаружили.
Сегодня цех возобновит свою работу, но причину отравления продолжат выяснять.
Напомним, что на Закарпатье произошло массовое отравление. Один человек погиб, четверо попали в больницу.