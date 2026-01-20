Ядерная безопасность под ударом: чем грозит повреждение сетей АЭС и действительно ли РФ готовит "второй Чернобыль"

Чернобыльская АЭС / © МИД Украины

В результате российской атаки 20 января Чернобыльская АЭС и ряд критических подстанций, питающих украинскую энергосистему, оказались под ударом. Несмотря на временное обесточивание ЧАЭС, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

В то же время эксперты предупреждают, что удары по узлам АЭС являются частью стратегии Кремля, чтобы разъединить энергосеть Украины

Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электропитание

В результате российской атаки 20 января, Чернобыльская атомная электростанция потеряла электроснабжение. Также были повреждены линии электропередач к другим атомным электростанциям, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Несколько украинских электроподстанций, критически важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности сегодня утром, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси», — говорится в заявлении ведомства.

ЧАЭС / © Associated Press

Там отметили, что внимательно следят за развитием событий для того, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность.

Какова ситуация на Чернобыльской АЭС по состоянию на вечер 20 января

В Министерстве энергетики Украины заявили, что Чернобыльскую АЭС запитали от объединенной энергосистемы Украины.

«Сейчас благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП «Чернобыльская АЭС», в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней», — сообщили в ведомстве.

Там заверили, что прямой опасности для населения и окружающей среды пока нет. Персонал станции и энергетики перешли на усиленный режим мониторинга.

В МИД Украины отреагировали на атаку России по критически важным электроподстанциям

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что «безрассудные атаки» России угрожают ядерной безопасности.

«Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы создать риски обесточивания ядерных объектов, включая Чернобыльскую АЭС и другие АЭС», — написал Сибига в соцсети Х.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Он отметил, что российские войска целенаправленно атакуют украинские подстанции «прямо ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя повторные предупреждения МАГАТЭ».

«Это не имеет никакого отношения к «Атомам за мир». Это использование ядерного риска как инструмента принуждения», — говорится в заметке.

МИД Украины просит МАГАТЭ срочно собраться и исключить Россию из Совета управляющих.

«Наша позиция заключается в том, что террористическому государству, которое намеренно создает риски для ядерной безопасности, там нет места», — говорится в обращении к МАГАТЭ.

ГУР и Зеленский предупреждали о вероятных атаках России на АЭС

Накануне российской атаки, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, а также президент Владимир Зеленский предупреждали, что Россия планирует удары по энергоузлам. В частности враг планирует атаковать подстанции, которые обеспечивают работу АЭС.

Главная цель россиян — создать невыносимые условия для гражданского населения.

«С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства — речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС», — говорилось в сообщении.

Последствия российских обстрелов украинской энергетики / © Associated Press

В свою очередь секретарь комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая оценила шансы РФ на вывод из строя подстанций АЭС. Об этом она рассказала в эфире «КИЕВ 24».

Несмотря на то, что стабильность света в стране держится на трех АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской), она сомневается, что враг сможет остановить их все одновременно.

Есть ли угроза ядерной безопасности Украины

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная в комментарии для «Фокус» рассказала, что атаки на подстанции «Укрэнерго» мешают атомным станциям выдавать мощность в сеть. По ее словам, это вызывает новые отключения света.

Кошарная отметила, что ситуация на Чернобыльской АЭС пока контролируемая, ведь станция имеет резервные дизель-генераторы, а линии электропередач в Зону отчуждения пока подключают по резервной схеме.

По состоянию на вечер 20 января никаких угроз ядерной безопасности Украины нет / © ТСН

«Три атомные электростанции на подконтрольной Украине территории продолжают работать в штатном режиме», — отметила эксперт и добавила, что никаких угроз ядерной безопасности нет.

В то же время ученый Владимир Борисенко отмечает, что оснований для паники вокруг ЧАЭС нет. Поскольку ядерное топливо выгрузили из реакторов еще 25 лет назад, угрозы перегрева или аварии не существует даже при условии проблем с электричеством.

Таким образом, ситуация на атомных объектах остается стабильной, хотя повреждение инфраструктуры продолжает давить на общую энергосистему страны.

Однако ранее эксперт в сфере радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов заявлял, что атаки РФ на подстанции вблизи АЭС грозят «вторым Чернобылем».

По его словам, из-за низкой точности ракет любой промах в радиусе 300 м от реактора может привести к глобальной ядерной катастрофе.

Россияне пытаются разъединить энергосистему Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Россия пытается разъединить энергосистему Украины. Эксперты предупреждают о рисках новых блэкаутов в Украине, в случае постоянных обстрелов РФ по критически важным подстанциям.

Там отмечают, что при потребности в 18 ГВт Украина сейчас производит лишь 11 ГВт, и эта цифра критически упадет в случае остановки атомных станций.

«Эта цифра, вероятно, значительно уменьшится, если российские удары отключат одну или несколько украинских атомных электростанций от энергосистемы», — отмечают эксперты.

В ISW считают, что стратегия РФ заключается в разъединении украинской энергосети на изолированные «острова», пытаясь разорвать систему пополам по направлению восток-запад, чтобы полностью парализовать поставки и передачу электроэнергии.

Ранее на фоне предупреждений ГУР о подготовке российских ударов по подстанциям АЭС, политолог Владимир Цыбулько отметил уязвимость энергетических объектов. Он отметил, что по состоянию на январь 2026 года защита атомной инфраструктуры завершена лишь на 60-90%, несмотря на значительное бюджетное финансирование.

