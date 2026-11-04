"Ядерная боеголовка на Киев": читатели Kyiv Independent получили странные сообщения — что на самом деле произошло

Иллюстрация запуска ядерной боеголовки по Киеву

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Российские хакеры взломали систему рассылки украинского англоязычного медиа Kyiv Independent и распространили фейк об «объединении» президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Также утверждалось о якобы «запуске ядерной боеголовки на Киев».

Об этом говорится в письме читателям от главного редактора Kyiv Independent Ольги Руденко и сообщении журналиста, медиасоветника американского фонда Razom for Ukraine Остапа Ярыша.

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Первым содержание электронного письма, якобы поступившего от Kyiv Independent, обнародовал Ярыш. Сообщение было написано на русском языке. В нем утверждалось, что «Зеленский и Путин объединились», а на Кие якобы запустили «ядерную боеголовку».

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«По-моему, Kyiv Independent взломали россияне. Подписчики их рассылки только что получили письмо на русском языке с сообщением: «Зеленский запустил ядерную боеголовку на Киев», — написал журналист в соцсети Х, добавив соответствующий скриншот.

Скриншот сообщения, которое хакеры разослали от имени Kyiv Independent

Руденко официально опровергла причастность редакции Kyiv Independent к рассылке этого сообщения. По ее словам, хакерам удалось получить доступ к одной из систем медиа, а на российскую операцию указывает, в частности, содержание электронного письма.

Кроме того, злоумышленники пытались разместить аналогичные сообщения прямо на сайте издания. Впрочем, их оперативно удалили.

Kyiv Independent работает над ликвидацией последствий атаки и планирует усилить меры безопасности, «чтобы подобное больше не повторилось».

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«Мы не единственные, кто стал мишенью таких атак. Два дня назад российские хакеры взломали государственное приложение, которым украинцы пользуются для получения уведомлений о воздушной тревоге и разместили там подобное сообщение. Такие атаки являются частью войны, о которой мы пишем каждый день. Их цель — посеять путаницу и подорвать доверие. У них это не получится. Спасибо, что остаетесь с нами. И еще раз просим прощения за то, что произошло», — говорится в письме Руденко.

Напомним, поздно вечером 1 ноября из-за вражеской кибератаки пользователи приложения «Воздушная тревога» получили фейковые уведомления о ядерной, химической, радиационной угрозе и уличных боях. Команда сервиса временно приостанавливала его работу и призывала не переходить по подозрительным ссылкам. Вскоре приложение возобновило работу. Украинцы отреагировали на фейковые оповещения волной шуток и мемов в соцсетях.

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