В определенных условиях ядерное оружие превратится в военный рудимент.

Об этом сказал академик, первый вице-президент НАН Украины, председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности Владимир Горбулин в интервью "Укринформу".

Он отмечает, что долгое время украинские наука и оборонно-промышленный комплекс работали на Китай в рамках проектов ВТС: Украина помогала в создании даже систем управления для авианосцев и военно-транспортных самолетов. Во время российско-украинской войны происходило сближение Китая с РФ во всех областях, включая военную.

"Великая война РФ против Украины, среди прочего, обусловила разделение мира, и мы де-факто оказались из КНР в разных лагерях. Однако диалог не прекратился. Показателен эпизод, когда Путин объявил о намерениях внести изменения в ядерную доктрину, которые позволили бы использовать ядерное оружие в ответ на атаки неядерных государств с применением конвенционного вооружения. свидетельство необходимости продолжения диалога – даже тогда, когда кому это кажется безнадежным делом", — убежден академик.

Он соглашается с мнением известного американского историка Тимоти Снайдера, поставляя Украине оружие, США помогли украинцам снизить вероятность ядерной войны.

Снайдер намекнул, что в случае победы Украины и мира в конвенционной войне доминирование ядерного оружия может стать историческим фрагментом прошлого. Но опасения западных лидеров не позволили Украине выполнить эту уникальную историческую миссию, отмечает Владимир Горбулин.

"И все же война еще не завершена, и существуют условия, когда благодаря новейшим технологиям ядерное оружие все же превратится в военный рудимент, ядерная эра уйдет в историю. Эти условия связаны с развитием современных технологий дальнего перехвата носителей ядерных боеголовок — на опережение, когда опасность поражения ядерных ракет на территории обладателя этого равна опасности страны, на которую будет направляться атака. имею в виду знаковое, а возможно, и эпохальное самоуничтожение любимой игрушки Путина – ракеты "Сармат", — подчеркнул академик.

Напомним, лидер КНДР заявил об ускоренных шагах, чтобы стать "ядерной сверхдержавой".

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