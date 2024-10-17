Ядерное оружие обозначили как возможную политическую цель для Украины — эксперт

Упреки со стороны Запада относительно поставленной Украиной дилеммы "НАТО или ядерное оружие" ничем не аргументированы.

Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько не считает чем-то плохим то, что ядерное оружие обозначили как возможную политическую цель для Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, при национальном консенсусе и последовательном вложении усилий Украина точно сможет эту задачу решить.

При этом Копытько отметил, что упреки со стороны Запада относительно поставленной Украиной дилеммы "НАТО или ядерное оружие" ничем не аргументированы.

"В НАТО нельзя, ядерного оружия нельзя, можно только героически умереть — это очень неприглядная модель", — подчеркнул он.

Алексей Копытько считает, что теперь вопрос украинского ядерного оружия станет частью политической дискуссии за пределами Украины.

“И знаете, что самое драматичное для партнеров? Если Украина проиграет и возникнет подконтрольное России образование, оно бегом станет номинально ядерным с помощью Москвы. То есть речь уже давно не о нашей стране. Ядерного джина из бутылки выпустили. Чтобы его контролировать, нужны адекватные действия”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 17 октября, заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

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