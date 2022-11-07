"Ядерные игры" не помогут РФ всадить Украину за стол переговоров — ISW

Угрозы РФ ядерным оружием не влияют на политическую и общественную свободу Украины и украинцев.
"Ядерные игры" Москвы не помогут всадить Украину за стол переговоров с РФ и не влияют на общественную волю украинцев.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
По оценкам экспертов Института, РФ может продолжать проводить "ядерные игры", чтобы надавить на США и союзников, чтобы те повлияли на Украину и заставили Киев к переговорам, а применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.
Тем не менее, ядерные угрозы Путина не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять российскому вторжению.
Напомним, что главы МИД стран-членов G7 призвали РФ прекратить ядерную риторику и отвергли обвинения Москвы в адрес Киева о "грязной бомбе".
В Белом доме сообщили об отсутствии признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Следует добавить, что Украина отказалась вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Путин.
Читайте также: