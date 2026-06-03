Ядерный блеф или реальный страх США: эксперт Sky News о вероятности худшего сценария для Украины

Ядерный блеф, испугавший Трампа: эксперт оценил реальность угроз Путина

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Как бы отчаянно ни стало положение России, диктатор Путин вряд ли решится нажать «красную кнопку» и применить ядерное оружие.

Такое мнение высказал военный корреспондент Sky News Майкл Кларк.

Кларк не верит, что Владимир Путин рискнет быть названным «величайшим военным преступником 20-го или 21-го века», используя ядерное оружие во время наступления в Украине.

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По словам аналитика, он крайне скептически относится к вероятности развертывания Россией ядерного арсенала, поскольку этот шаг не способен изменить ситуацию в поле боя в пользу оккупантов. Единственная цель, с которой Кремль мог бы теоретически пойти на такой шаг — чистый террор против гражданского населения.

«Разве что использовать (ядерное оружие — Ред.) исключительно как террор… чтобы сбросить его на Полтаву или Харьков… чтобы убить как можно больше мирных жителей», — размышляет эксперт.

Почему Трамп боится ядерных угроз Кремлю?

В то же время Майкл Кларк отметил, что тема российской «ядерной дубинки» остается главным фактором страха для Белого дома и лично президента США Дональда Трампа.

«Он (Трамп — Ред.) считает, что Путин гораздо ближе к использованию ядерного оружия, чем думают большинство других людей, поэтому он достаточно нервничает по этому поводу. Это одна из причин, почему он его (Трамп Путина — Ред.) боится», — добавил эксперт.

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Кларк уверен, что последствия нажатия красной кнопки будут для российского режима роковыми. И даже ближайший союзник Кремля — Китай — отвернется от Путина после этого.

«Я думаю, что после этого мир настолько решительно вернется против него и против России, что даже китайцы немедленно прекратят помощь и оставят его без всякой поддержки», — подытожил аналитик.

Напомним, что в России после атаки беспилотников на Санкт-Петербург снова вернулись к шантажу ядерным оружием.

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