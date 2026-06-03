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- Украина
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Ядерный блеф или реальный страх США: эксперт Sky News о вероятности худшего сценария для Украины
Военный аналитик Майкл Кларк объяснил, почему Путин не пойдет на ядерный удар по Украине.
Как бы отчаянно ни стало положение России, диктатор Путин вряд ли решится нажать «красную кнопку» и применить ядерное оружие.
Такое мнение высказал военный корреспондент Sky News Майкл Кларк.
Кларк не верит, что Владимир Путин рискнет быть названным «величайшим военным преступником 20-го или 21-го века», используя ядерное оружие во время наступления в Украине.
По словам аналитика, он крайне скептически относится к вероятности развертывания Россией ядерного арсенала, поскольку этот шаг не способен изменить ситуацию в поле боя в пользу оккупантов. Единственная цель, с которой Кремль мог бы теоретически пойти на такой шаг — чистый террор против гражданского населения.
«Разве что использовать (ядерное оружие — Ред.) исключительно как террор… чтобы сбросить его на Полтаву или Харьков… чтобы убить как можно больше мирных жителей», — размышляет эксперт.
Почему Трамп боится ядерных угроз Кремлю?
В то же время Майкл Кларк отметил, что тема российской «ядерной дубинки» остается главным фактором страха для Белого дома и лично президента США Дональда Трампа.
«Он (Трамп — Ред.) считает, что Путин гораздо ближе к использованию ядерного оружия, чем думают большинство других людей, поэтому он достаточно нервничает по этому поводу. Это одна из причин, почему он его (Трамп Путина — Ред.) боится», — добавил эксперт.
Кларк уверен, что последствия нажатия красной кнопки будут для российского режима роковыми. И даже ближайший союзник Кремля — Китай — отвернется от Путина после этого.
«Я думаю, что после этого мир настолько решительно вернется против него и против России, что даже китайцы немедленно прекратят помощь и оставят его без всякой поддержки», — подытожил аналитик.
Напомним, что в России после атаки беспилотников на Санкт-Петербург снова вернулись к шантажу ядерным оружием.