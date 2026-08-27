"Ядерный удар – это последний козырь Путина": политолог об угрозах Кремля

СМИ прочат страшную эскалацию и даже возможный ядерный удар / © Getty Images

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Россия не атакует Украину ядерным оружием, несмотря на угрозы неотвратимым ударом по Киеву. А формулировки «надежных источников» в западных СМИ предоставляют безграничные возможности в контролируемой российской действительности манипулировать информацией.

Об этом пишет политический аналитик Вадим Денисенко.

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Как Кремль манипулирует западными СМИ

«Вы знаете, что в Москве работает журналист Х с фиксером Y. Дальше дело техники – подсунуть «правильные» источники. И эти источники дают часть информации, которая 100% соответствует действительности (сливает ненужную псевдосекретную историю). Но параллельно подсовывает и нужную полуправду, которая является важнейшей частью будущей статьи. Это, безусловно, не всегда выстреливает, ведь дальше есть фильтр в редакции, но имея неограниченные ресурсы по контролю за тем, кто с кем и как встречается в Москве, вероятность попадания в цель более высока», - говорит медиаэксперт.

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По его словам, если бы западные журналисты проанализировали российские удары последнего месяца-двух, они бы с удивлением узнали, что эскалация уже началась. И это особенно заметно на фоне отсутствия у Украины ракет к "Петриотам".

«Ну а что касается мобилизации, то о ней только ленивый не писал. Поэтому, когда я читаю об эскалации в будущем, то стоит честно сказать: Bloomberg опоздал на 30 дней, как минимум», - добавляет Денисенко.

Что касается возможного ядерного удара, то эксперт отмечает, что об этом в мире говорят уже почти пять лет, "и это всегда джекпот".

«Это то, что всегда продается. И главное, всегда имеет своего адресата, ведь вся социология показывает, что в Украине, например, примерно 30%, которые боятся ядерного удара», - объясняет он.

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Однако Денисенко добавляет: ядерный удар — последний козырь, загнанный в угол Путина, который будет использован только в одном случае: «В случае, если он будет понимать, что результатом этого станет Ялтинская конференция — 2. А в нынешних условиях — это будет изоляция, которую Путину очень не хочется переживать во второй раз».

Напомним, Кремль постоянно использует ядерный шантаж как инструмент устрашения с самого начала полномасштабного вторжения. Однако Россия вряд ли решится на реальное применение ядерного оружия , поскольку этот шаг окончательно поставит российского диктатора Владимира Путина вне закона во всем мире.

Тем временем на фоне таинственного визита директора ЦРУ в Москву западные медиа снова заговорили о ядерной угрозе .

Издание The Conversation пишет, что мир столкнулся с беспрецедентной ядерной угрозой на фоне крушения ключевых соглашений и модернизации арсеналов ведущих государств. Впрочем, надежным предохранителем против уничтожения планеты остаются механизмы международного права.

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Риск применения ядерного оружия Россией давно остается одним из главных опасений западных чиновников. Путин неоднократно использовал ядерную риторику во время полномасштабной войны, пытаясь повлиять на решения стран, поддерживающих Украину.

В последнее время в России, по данным Bloomberg, усилились позиции поклонников более жесткой линии. Для части российских чиновников поражение в войне может быть более неприемлемым сценарием, чем дальнейшее продолжение.

Какое тактическое ядерное оружие имеет Россия

По данным американской разведки, у России есть около 2 000 единиц тактического ядерного оружия. Ее тактические ядерные боеголовки могут быть размещены на разных типах ракет, обычно используемых для доставки обычных взрывчатых веществ, таких как крылатые ракеты и артиллерийские снаряды.

Тактическое ядерное оружие также может быть использовано из самолетов и кораблей - в качестве противокорабельных ракет, торпед и глубинных бомб.

США говорят, что Россия недавно инвестировала значительные средства в это оружие, чтобы улучшить его дальность и точность.

Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в конфликтах.

Ядерные государства, такие как США и Россия, признали, что также эффективно можно уничтожать цели на поле боя с помощью современных обычных боеприпасов. Кроме того, ни одна страна, владеющая ядерным оружием, до сих пор не желала рискнуть развязать ядерную войну, применив тактическое ядерное оружие.

Однако Россия может с большей вероятностью использовать меньшее тактическое оружие, чем более крупные стратегические ракеты.

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