Ядерный удар по Украине: кто из украинцев видит в этом шанс на окончание войны и что говорят военные

Возможность так называемого «ядерного апокалипсиса» остается реальной / © Associated Press

Реклама

Россияне вовсю пытаются удержать оккупированные территории и не хотят уходить из Украины. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин снова принялся шантажировать весь мир и Украину.

Сложно сказать, когда это произойдет и какой вид оружия применят. Не исключено, что удар по Украине возможен после предполагаемого провала РФ с мобилизацией. Когда ВСУ снова разгромят вновь сформировавшиеся соединения, Путин может вытянуть свой, как он считает, сильнейший козырь — ядерный удар.

ТСН.ua пишет о том, когда Путин решится ударить ядеркой и что об этом говорят политики, военные и эксперты.

Реклама

В связи с усилением ударов Украины по военным и инфраструктурным объектам в глубине государства-агрессора, в последнее время стало модным обсуждать возможность того, что Кремль может пойти на последнюю меру и ответить Украине ядерным ударом.

Дошло до того, что об этом на платформе YouTube начала рассуждать даже супруга бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы — Светлана Павелецкая. И это не очень смешно.

Что же сказали Кулеба и его жена

По словам Кулебы, подготовка к применению ядерного оружия нуждается в немало процедурах — разведки стран следят и выявляют эти изменения. Он рассказал, что в варианте поражения Россией Украины речь пойдет о применении тактического ядерного оружия, а Соединенных Штатов — стратегического.

«Есть два способа нанесения ядерного удара. Первый — это когда ракета взлетела, приземлилась на цель на земле и взорвалась. В такой ситуации площадь поражения меньше, но степень ядерного загрязнения выше. Второй — это когда ракета была запущена и она взрывается над целью в воздухе. Тогда зона поражения увеличивается, но насыщенность радиационного воздействия уменьшается. Поэтому если ракету с ядерной боеголовкой перехватит система ПВО и она разразится в воздухе, то волна все равно накроет участок территории, на которую она направлена. А насколько эта волна будет сильной, зависит от того, на какой высоте произойдет взрыв», — объяснил Кулеба.

Реклама

Он отметил, что Россия, скорее всего, ударит не по городу и гражданскому населению, а по военному инфраструктурному объекту или позиции в районе зоны боевых действий.

А вот жена Кулебы, Светлана Павелецкая, вряд ли разбирающаяся в военных делах, назвала потенциальный ядерный удар «почти победой Украины».

В частности, она заявила, что применение ядерного оружия маловероятно, поскольку это не инструмент для «добывания», а скорее для попытки самосохранения. Она также выразила мнение, что в случае такого сценария, вероятность ударов по центрам принятия решений остается невысокой.

«Если он до этого дойдет, то это означает, что мы уже почти победили. Иначе чего бы ему бить? Ядеркой бьют, чтобы спасти себя, а не добить другого. Верно? «- спросила Павелецкая.

Реклама

Почему ядерный удар — это «положительный сценарий»

Заявления Павелецкой — это еще «цветочки». А вот соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач назвал ядерный удар по Украине «положительным сценарием, который ускорит завершение войны и распад России».

Логика Длигача основывается на том, что применение ядерного оружия Кремлем окончательно изолирует Россию на международной арене. Ни одна страна мира — даже ныне сохраняющие нейтралитет — не сможет игнорировать факт ядерной агрессии. Это приведет к мгновенной и полной международной изоляции РФ, включая Китай и страны Глобального Юга.

Кроме того, ядерный удар, по его мнению, спровоцирует немедленный военный ответ стран НАТО, что ускорит военное поражение России на поле боя. По мнению эксперта, путинский режим просто не переживет такой сценарий — внутренние центробежные силы в России получат мощный импульс к действию.

Реакция Сети

Политический блогер и эксперт Алексей Голобуцкий распространил в своих соцсетях иронические сообщения о Светлане Павелецкой об использовании ядерки по Украине.

Реклама

«Эксперты, которых мы заслужили: владелец магазина интимных товаров N’joy Павелецкая размышляет о перспективах ядерного удара», — написал он.

Под сообщением эксперта началась оживленная дискуссия. Часть пользователей не совсем поняли, почему и зачем Кулеба и Светлана вообще подняли эту тему.

Вот что пишут

А они дома не могли бы поговорить, чтобы не позориться публично?)))

Такого даже мы не заслужили

Все вправе поменять профессию. Зеленскому можно, а Павелецкой нет?

Жена берет интервью у своего мужа!!!! Гениальный сценарий!!!!)))

Просто какой-то набор слов и глупо. О Кулебе я вообще молчу)

Наш Конфуций! А у Конфуция была жена?

Шутки шутками, а что же говорят об угрозе ядерного удара по Украине серьезные люди.

Реклама

Александр Сырский, главком ВСУ

Главком Александр Сырский считает, что Путин вряд ли решится на реальное применение этого вооружения. Сырский напомнил, что украинцев пугают ядерным оружием с самого начала широкомасштабной агрессии России. Украинские военные это постоянно учитывают.

«Но мы понимаем, что этот аргумент поставит Путина вне закона вообще во всем мире. Потому что есть трибунал», — объяснил генерал.

Поэтому главнокомандующий ВСУ думает, что российский диктатор не будет прибегать, по крайней мере, сейчас к шагам, чтобы ударить по Украине ядерным оружием.

Кирилл Буданов, руководитель ОП

Опасения относительно ядерного удара России, которые распространяются в Украине, безосновательны. В то же время российский арсенал по-прежнему представляет серьезную угрозу, считает глава ОП Кирилл Буданов.

Реклама

«Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Будь они, я бы знал», — отметил руководитель ОП.

Военный аналитик Майкл Кларк

Кларк сомневается, что Владимир Путин рискнет быть названным «величайшим военным преступником 20-го или 21-го века», используя ядерное оружие во время наступления в Украине.

«Разве что использовать ядерное оружие исключительно в качестве террора… чтобы сбросить его на Полтаву или Харьков… чтобы убить как можно больше мирных жителей», — сказал эксперт.

Генерал Сергей Кривонос

Кривонос заявил, что украинские и союзные разведки круглосуточно контролируют перемещение ядерного арсенала РФ, а очередные угрозы ракетному комплексу «Орешник» являются только инструментом психологического давления Кремля.

Реклама

По словам Кривоноса, один российский ядерный удар не разрешил бы ситуацию для РФ, ведь Москва должна учитывать ответ мирового сообщества. Так что применение «Орешника» для России — совсем другой уровень риска, чем просто устрашение им.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин

Жорин не исключает, что тактический ядерный удар по Украине возможен. Он предполагает, что такой план лежит на столе у Путина с самого начала полномасштабной войны.

«Российская армия несет огромные потери, какое-то минимальное продвижение сейчас дается очень тяжело. Не получая желаемые результаты на поле боя, РФ пытается шантажировать тем, чем может», — сказал офицер.

Какое тактическое ядерное оружие имеет Россия

По данным американской разведки, у России есть около 2 000 единиц тактического ядерного оружия. Ее тактические ядерные боеголовки могут быть размещены на разных типах ракет, обычно используемых для доставки обычных взрывчатых веществ, таких как крылатые ракеты и артиллерийские снаряды.

Реклама

Тактическое ядерное оружие также может быть использовано с самолетов и кораблей — в качестве противокорабельных ракет, торпед и глубинных бомб.

США говорят, что Россия недавно инвестировала значительные средства в это оружие, чтобы улучшить его дальность и точность.

РФ имеет ядерное оружие / © Associated Press

Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в конфликтах.

Ядерные государства, такие как США и Россия, признали, что также эффективно можно уничтожать цели на поле боя с помощью современных обычных боеприпасов. Кроме того, ни одна страна, владеющая ядерным оружием, до сих пор не желала рискнуть развязать ядерную войну, применив тактическое ядерное оружие.

Реклама

Однако Россия может с большей вероятностью использовать меньшее тактическое оружие, чем более крупные стратегические ракеты.

Справка:

Пятого декабря 1994 года лидеры четырех стран Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум. В англоязычной версии этого документа содержались заверения для Украины, что три других страны будут уважать ее территориальную целостность. Меморандум стал финалом истории, в которой Украина отказалась от своей части советского ядерного арсенала.

Новости партнеров