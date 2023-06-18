Ядовитое облако может распространиться на 500 километров: эколог предупредила о последствиях предполагаемого теракта на "Крымском титане"

Опасность для жизни и здоровья людей представляет аммиак, используемый на химическом предприятии в Крыму.

На фоне угрозы теракта, который могут устроить россияне на предприятии "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске, глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко предупредила об угрозе распространения облака ядовитых веществ на большое расстояние.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Киев".

По словам Татьяны Тимочко, в случае техногенной катастрофы на этом предприятии главную опасность представляет аммиак, которого здесь по меньшей мере 200 тонн, поскольку это вещество используют во время производственных процессов на холодильном оборудовании.

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"Когда мы говорим о вероятном взрыве, то путем моделирования, которое было проведено еще в 2019 году, наши ученые установили, что облако может распространяться на расстояние от 120 до 480 и даже 500 километров", — сказала Татьяна Тимочко.

Таким образом, в случае распространения ядовитого облака вглубь континентальной Украины, оно будет представлять угрозу не только Херсонской, но и Запорожской и Днепропетровской областям.

Напомним, по информации партизанского движения "Атеш", президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную территорию Херсонской области. Это может свидетельствовать о подготовке к провокации на химическом предприятии "Крымский титан".

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