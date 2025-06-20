Ядовитые пауки атакуют юг Украины: что нужно знать об опасности

Каракут / © pixabay.com

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В течение последнего десятилетия жители южных областей Украины все чаще страдают от укусов ядовитых пауков. Каракурты, тарантулы, пауки-зебры, желтые пауки Сак и другие агрессивные виды уже стали постоянными жителями Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщила ГУ «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава».

Опасные пауки Украины

Каракурт (черная вдова) — чрезвычайно опасный паук черного цвета. Самка, размером 1-3 см, может иметь красные пятна в брачный период. Ее яд в несколько раз токсичнее яда тарантула. Он вызывает сильную боль в мышцах, судороги, нарушение дыхания, резкое повышение температуры тела, отеки, включая отек Квинке. Наиболее опасный период — с июня по сентябрь. Гнезда самка строит на земле.

Каракут / © pixabay.com

Тарантул (южнорусский) — самый большой паук в Украине. Тело достигает 37 мм, верхняя часть — темно-бурая, нижняя — черная. Самка откладывает от 100 до 400 яиц и некоторое время носит молодых пауков на себе. В этот период она особенно агрессивна. Живет в степях, балках, на огородах, под камнями. Укусы вызывают сильную боль, отеки, воспаление, нарушение дыхания.

тарантул / © Суспільне

Желтый паук Сак (Cheiracanthium) — один из самых ядовитых небольших пауков (до 10 мм). Живет под камнями, иногда — в топливной системе авто, гаражах. Притягивается к запаху бензина. Гнезда имеют трубчатую форму. Был завезен в регион несколько лет назад. Его укусы вызывают тяжелые реакции.

Желтый паук Сак / © Общественное достояние

Паук-зебра (аргиопа, паук-оса) — индикатор климатических изменений. Если раньше встречался только в Крыму, теперь — почти по всей Украине. Имеет черно-желтые полосы на брюшке. Самки — до 7 см, самцы меньше. Живут на кустах ягод, приусадебных участках, в канавах. Укусы могут вызвать отеки, нарывы, аллергические реакции, а в некоторых случаях — некроз тканей.

Паук-зебра. Фото: Thomas Bresson/CC BY 2.0

Эрезус черный (паук-солнышко) — редкий ядовитый паук. У самца красное брюшко с черными точками, у самки — полностью черное. Его укус вызывает острые болевые и аллергические реакции.

Эрезус черный. Фото: Affemitwaffe/CC BY-SA 3.0

Паук-краб — относительно безопасен для человека, хотя его укус может вызвать локальную аллергическую реакцию. Имеет коричневую или красную окраску. Поведенчески похож на цветочных пауков.

Паук-краб. Фото: André Karwath aka Aka\CC BY-SA 2.5

Бурый паук-отшельник — небольшой (тело до 7 мм), с длиной лапок — до 20 мм. Поселяется в домах, хозяйственных постройках. Его укус сначала не заметен, но через несколько часов появляется отек, головная боль, тошнота.

Бурый паук-отшельник / © Общественное достояние

Паук рода Атипус — зафиксирован в Днепре. Имеет большие челюсти, роет норы до 50 см, живет колониями. Размер — 10-15 мм. Людей не атакует, но в случае укуса возможны боль и аллергические реакции.

Паук рода Атипус. Фото: Siga\CC BY-SA 3.0

Рекомендации медиков

Избегать контакта с пауками.

Быть внимательными на природе, в огородах, во время работы на приусадебных участках.

Регулярно проводить само- и взаимоосмотр.

В случае укуса не паниковать, пить много воды, принять антигистаминный препарат, как можно быстрее обратиться к врачу.

Не занимайтесь самолечением! Особое внимание стоит уделять детям — укусы для них могут быть особенно опасными.

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